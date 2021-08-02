Как научиться правильно распределять расходы семьи

Кто грамотно тратит, тот живет все лучше и лучше. Это правило в полной мере отражает характер эффективного управления расходами семейного бюджета. Ведь распределение расходов — залог успешного ведения семейного бюджета и показатель высокой финансовой грамотности.

Итак, с чего начинается эффективное распределение расходов семейного бюджета? В первую очередь, расходы должны планироваться. То есть, мы должны составить план расходов семейного бюджета на месяц, в который внести все обязательные траты, а также дополнительные и возможные расходы.

Во-вторых, мы должны этот план проанализировать и исключить из него те расходы, без которых вполне можно было бы обойтись.

В-третьих, мы оптимизируем расходы, сокращая некоторые из них. Например, доставка продуктов из гипермаркета стоит 300 рублей, но при заказе от 10 килограмм продуктов — бесплатна. Заказываем не 2 раза в неделю доставку по 5 килограмм, тратя 600 рублей в неделю на оплату доставки, а один раз в неделю бесплатную доставку 10 килограмм. В месяц экономия составит 2400 рублей, что составляет 28800 рублей. За пару — тройку лет — лишняя поездка в отпуск исключительно на сэкономленные за счет доставки деньги.

В-четвертых, мы распределяем расходы по графам. На что тратит деньги среднестатистический человек? Оплата ЖКХ или аренды квартиры, налоги, платежи по кредитам, оплата проезда в общественном транспорте или бензина и обслуживания автомобиля, питание дома и на работе, покупка бытовой химии, одежды, парфюмерии, корма домашним животным. Кроме того, есть более глобальные траты — откладывание на покупку мебели, на ремонт или поездку в отпуск, инвестирование.