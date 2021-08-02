Эксперт раскрыл опасность популярных лайфхаков по уборке

Генеральный директор службы прачечной и химчистки Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл опасность лайфхаков из интернета по уборке. Его слова приводит The Sun.

Так, например, в сети стал популярным способ избавления подушек от бактерий путем их нагревания в сушильной камере. Эксперт объяснил, что не стоит пользоваться этим методом, не проверив состав наполнителя постельной принадлежности. Дело в том, что нагрев подушек, сделанных из специальной пены с эффектом памяти, разрушит их структуру, в результате чего они распадутся.

Кроме того, в июне пользователи TikTok начали покрывать матрасы смесью пищевой соды и эфирных масел, чтобы придать им приятный аромат и очистить от пятен. Однако Димитров призвал отказаться от такого способа, поскольку сода может блокировать фильтры некоторых моделей матрасов, тем самым ухудшая проходимость кислорода и увеличивая риск размножения болезнетворных бактерий. Помимо этого, эфирные масла могут вызвать аллергические реакции на коже.

Также специалист заверил, что не стоит замачивать постельное белье и одежду в воде на слишком долгое время. По его словам, длительное нахождение во влажной среде может привести к появлению плесени. Вместо этого он порекомендовал отдавать вещи со сложными загрязнениями в химчистку и не пытаться вывести пятна самостоятельно.