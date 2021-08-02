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Пять самых простых лайфхаков с перекисью

Диана Товсепова
57 минут назад

Большинство из нас привыкли использовать перекись водорода для обработки ран. Но на самом деле, как выяснил "Рамблер", перекись может выполнять целый список полезных для дома "трюков".

Пять самых простых лайфхаков с перекисью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Перекись водорода прекрасно работает как чистящее средство. Она эффективно очистит и обезвредить полки для холодильника. 50 мл перекиси можно добавить к вашему стандартному моющему средству в посудомоечную машину, чтобы техника оставалась стерильной и без плесени.

Очень эффективно справляется перекись с зеркалами и стеклами. Так, нужно смешать ее с водой в соотношении 50/50 и протереть поверхности. Такое средство не оставляет разводов и даже не требует смывания.

С помощью перекиси можно избавиться от грибковых заболеваний на комнатных растениях. Ее следует добавлять в воду для полива.

Отмыть противень или сковородку также поможет перекись. Ее нужно смешать с содой до состояния кашицы. Смесь надо нанести на загрязненную поверхность, оставить на некоторое время, а затем протереть пенной губкой.

Кроме того, перекись эффективно удаляет пятна пота с белых вещей. Следует пропитать место перекисью, оставить ненадолго, а после постирать вещи в стиральной машинке.

Дом и сад,
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