22 ненужных вещи в доме, которые надо выбросить

Вы слышали про пользу «расхламления»? Очищение пространства вокруг себя, избавление от ненужных вещей — это способ навести порядок не только в доме, но и в жизни! Да, да, именно так. Когда человек выбрасывает весь материальный хлам, меняется не только его дом, но и образ мышления. Он начинает подходить к различным жизненным вопросам более осознанно, а на душе возникает легкость и воздушность. Больше не хочется засорять дом ненужными вещами, а голову – ненужными мыслями.

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Как же добиться такого эффекта? Начните с малого: посмотрите, есть ли у вас дома эти 22 вещи, и если есть – безжалостно избавьтесь от них!

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Вещи, у которых нет своего места

Тотальную уборку стоит начать с утилизации вещей, у которых нет своего места. Это все, что валяется на полу, лежит на поверхностях, висит на спинках стульев и ручках дверей. Либо определите место для этих вещей и кладите их только туда, либо – в мусор.

Просроченная косметика и бытовая химия

Пользоваться просроченной косметикой и бытовой химией не только бесполезно, но и опасно. Проверьте сроки годности на всех баночках и тюбиках. Если срок истек – смело выбрасывайте это средство.

Поношенная одежда и белье

От поношенной одежды и белья нужно избавляться без малейшей жалости. Пусть у вас лучше будут одна или две красивые футболки, чем десять старых и выцветших. Белья это правило тоже касается, пусть даже его кроме вас никто не видит.

Одежда, которая не подходит по размеру

Не ждите, пока вы похудеете или наберете вес, чтобы носить «вот те красивые шорты». Лучше продайте эту вещь и купите новую, но подходящую по размеру. А если продать не получается, подарите кому-нибудь или выбросьте.

Дырявые носки

Не нужно пытаться по десять раз зашивать старые носки. Это выглядит неэстетично, да к тому же не очень удобно. Смело отправляйте дырявую пару носков в мусор, а на замену ей купите другую, хорошую.

Старая обувь

Не храните обувь годами, объясняя это тем, что «однажды пригодится». Есть негласное правило: если за год вы ни разу не воспользовались вещью – она вам не нужна.

Украшения, потерявшие «товарный» вид

Украшения на то и украшения, чтобы украшать своего владельца, а не просто «быть». Если ваши сережки, колечки и цепочки потеряли свой былой вид, попробуйте привести их в порядок, а если не получится – выбрасывайте.

Старая посуда

Чашки со сколами, тарелки с трещинами, сковородки с поцарапанным антипригарным покрытием, кастрюли, которыми много лет никто не пользуется Все это захламляет вашу кухню и не несет никакой пользы. Избавьтесь от этих вещей, и вы сразу же почувствуете невероятное облегчение.

Просроченные приправы и специи

Как и любые продукты, приправы и специи имеют срок годности, но зачастую мало кто обращает на него внимание. Осмотрите все баночки и пакетики со специями и, если они просрочены, выбрасывайте их.

Пустые банки

К слову о баночках. Как много ненужных банок и бутылок хранится у вас в кухонных шкафах? А теперь представьте, сколько освободится места, если вы, наконец, решитесь расстаться с ними. Поверьте, вряд ли хоть раз эти баночки на самом деле вам пригодятся.

Старые полотенца

Расставаться со старыми полотенцами еще сложнее, чем с баночками. Но посмотрите на них внимательно: вы правда будете пользоваться застиранными, потрепанными и потерявшими цвет полотенцами? Или все-таки отправитесь в магазин и купите новые, когда появится необходимость?

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Старые подушки и одеяла

Здесь то же самое. Вряд ли вам захочется спать на старой подушке и укрываться старым одеялом. К тому же это может быть опасно, ведь в таких вещах часто заводятся мелкие насекомые.

Застиранное и потерявшее цвет постельное белье

Кровать – это место, где вы отдыхаете душой и телом, наполняетесь энергией, необходимой для грядущего дня. Почему бы не сделать его максимально уютным и красивым? Застиранное постельное белье для этого явно не годится.

Сломанная бытовая техника

Если вещь сломалась, ее нужно либо починить, либо выбросить. Хранить просто так сломанную вещь как минимум бессмысленно.

Книги и конспекты со времен учебы

Каждый год в системе образования происходят перемены, поэтому вряд ли ваши учебные конспекты когда-нибудь пригодятся будущему поколению. То же самое касается учебников, особенно, потрепанных и разрисованных. Лучше отдайте их в точку буккроссинга или на макулатуру, но хранить их дома не нужно.

Открытки

Есть открытки, которые дороги как память, так как были подарены близкими людьми. А есть открытки с дежурными пожеланиями, не несущие никакой ценности. От последних лучше избавиться.

Газеты и журналы

Когда все странички газет и журналов изучены, все кроссворды разгаданы и все новости прочитаны, продолжать хранить прессу не имеет смысла. Смело отдавайте старую периодику на макулатуру – так вы не только избавитесь от хлама, но и позаботитесь об экологии.

Просроченные лекарства

Просроченные таблетки, мази, сиропы могут быть опасны для здоровья. Обязательно проверяйте содержимое аптечки хотя бы раз в полгода и выбрасывайте все лишнее.

Старые детские игрушки

Не зря некоторые люди называют мягкие игрушки «пылесборниками». Если ими не играют, они не имеют практической ценности или не связаны с приятными воспоминаниями, то по сути так оно и есть. То же самое касается старого сломанного конструктора, паззлов без нескольких деталей, машинки без колес. Задумайтесь, зачем все это хранить?

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Провода и другие ненужные аксессуары

Ходят слухи, что у каждого мужчины есть коробка с проводами, кабелями, старыми аккумуляторами, переходниками и еще бог знает с чем. Так вот, можно смело нести эту коробку на свалку, так как вряд ли все это когда-нибудь пригодится.

Сувениры и подарки

Расстаться с вещами из этой категории будет, пожалуй, тяжелее всего. Проведите ревизию в своих сувенирах и оставьте только те, которые действительно дороги как память, остальные – выбросьте. Проанализируйте подарки, полученные от друзей, коллег и знакомых – возможно, вы чем-то совсем не пользуетесь, а храните только потому, что «это подарок».

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