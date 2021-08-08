Четыре способа применить спитый чай

Чай в пакетиках — не самый экологичный продукт, ведь он используется всего один раз. Если вы не завариваете напиток дважды, пакетики все еще пригодиться дома, на кухне или в огороде. "Рамблер" рассказывает, где можно применить спитый чай.

Удобрение для цветов

Черный и зеленый чай без ароматизаторов содержат полезные вещества, которые способствуют росту растений. Кроме того, спитая заварка — натуральный источник азота. Добавляйте заварку прямо в почву или протирайте листья использованными пакетиками для внекорневой подпитки.

Мариновка мяса

Несколько пакетиков крепкого чая пригодятся при мариновке шашлычного мяса. Положите черный чай в миску, залейте горячей водой, заварите на десять минут и процедите. Маринуйте мясо в таком маринаде течение трех-четырех часов: он сделает даже самое жесткое мясо нежным и удобным для жарки.

Устранение неприятного запаха в холодильнике

Пакетики отлично впитывают неприятные запахи. Положите три-четыре штуки в холодильник, чтобы освежить камеры.

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