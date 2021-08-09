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Эксперт рассказал, что делать, если в продуктовом чеке ошибка

Стелла Шмель
35 минут назад

В кассовых чеках, пробиваемых в магазинах, иной раз случаются ошибки. Особенно часто такое бывает в продуктовых супермаркетах. Что делать в таком случае, рассказал начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев в беседе с "Прайм".

Эксперт рассказал, что делать, если в продуктовом чеке ошибка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Подвоха стоит ждать именно в продовольственных магазинах, потому что в таких местах потребители пробивают как правило много позиций и не особенно следят за ценой каждого товара.

Присмотревшись же, можно найти в чеке либо лишнюю позицию купленного товара, вещь, которую не пробивали вовсе или цену, существенно отличающуюся от указанной на ценнике.

В случае расхождения цены покупатель вправе требовать пробить товар по ценнику.

"Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

А уж если директор или администратор магазина отказываются идти на контакт, претензию нужно оформить письменно.

"При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг – обращение в Управление Роспотребнадзора по вашему субъекту. В заявлении обязательно укажите наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение".

Ранее "Рамблер" писал, что блогера из Китая шокировали продукты из российских магазинов.

Дом и сад,Владимир Тарачев,Роспотребнадзор,
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