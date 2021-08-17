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Эксперт рассказал, в каких случаях суд требует снять кондиционер

Мира Маркина
2 часа назад

Заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов в беседе с РИА Недвижимость рассказал, в каких случаях кондиционер могут демонтировать. Эксперт поделился, что суд может потребовать убрать климатическое оборудование, если оно работает с нарушениями или мешает соседям.

В каких случаях суд требует снять кондиционер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Владислав объясняет, что все кондиционеры должны быть установлены с соблюдением определенных правил, норм СанПиН. Иногда установка требует соблюдения дополнительных нормативов. Например, в Москве есть определенные требования по отводу конденсата: его запрещено выводить на площадки перед входом в жилые дома, на окна и балконы, на крыши коммерческих зданий.

Кроме того, внешние блоки не должны мешать соседям, загораживая свет и обзор. Также недопустимо, чтобы кондиционер создавал сильный шум. Конденсат не должен капать на окна и подоконники соседей. Устанавливать кондиционер в месте, которое могут посчитать общедомовым имуществом, можно только по решению общего собрания собственников.

Обычно управляющая компания узнает о неполадках в установке от соседей, после чего проводит проверку и предлагает решить дело в досудебном порядке. Если требования устранить недостатки, связанные с работой кондиционера, игнорируются, соседи или управляющая компания могут подать в суд.

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