Все мы стремимся к улучшению жилищных условий. И как только появляется возможность, бросаем свои силы, средства и свободное время на ремонт. Кто-то предпочитает нанимать строительную бригаду, другие же решаются делать все своими руками. В обоих случаях, это большие финансовые и временные затраты, а также психологическая встряска.