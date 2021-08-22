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Странные дизайн-решения в доме

Стелла Шмель
1 час назад

Все мы стремимся к улучшению жилищных условий. И как только появляется возможность, бросаем свои силы, средства и свободное время на ремонт. Кто-то предпочитает нанимать строительную бригаду, другие же решаются делать все своими руками. В обоих случаях, это большие финансовые и временные затраты, а также психологическая встряска.

Чтобы уж точно время зря не тратить в уборной.
1/9 Чтобы уж точно время зря не тратить в уборной.
Фото: Reddit
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Интересно, каково функциональное предназначение этого предмета
2/9 Интересно, каково функциональное предназначение этого предмета
Фото: Reddit
Садовый фонарь на кухне добавляет сказочности.
3/9 Садовый фонарь на кухне добавляет сказочности.
Фото: Reddit
Когда хочется быть ближе к природе.
4/9 Когда хочется быть ближе к природе.
Фото: Reddit
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Окно с панорамным видом?
5/9 Окно с панорамным видом?
Фото: Reddit
У - уют.
6/9 У - уют.
Фото: Reddit
Веселенький ободочек!
7/9 Веселенький ободочек!
Фото: Reddit
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Когда дополнительная ванная комната не нужна, а вот спальня - очень.
8/9 Когда дополнительная ванная комната не нужна, а вот спальня - очень.
Фото: Reddit
Кто-то очень любит котиков
9/9 Кто-то очень любит котиков
Фото: Reddit

Предлагаем немного отдохнуть от насущных проблем и посмотреть на тех, кто не относится к ремонту своего жилища так серьезно. Что из этого вышло - смотрите в галерее "Рамблера".

Дом и сад,Фото,
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