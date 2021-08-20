Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Россиянам раскрыли способы сэкономить в магазине

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Финансовый консультант Алена Никитина раскрыла россиянам способы сэкономить в магазине в беседе с радио Sputnik.

Россиянам раскрыли способы сэкономить в магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт посоветовала составлять список покупок, так как он делает сам процесс более рациональным. Также она порекомендовала брать с собой ограниченное количество средств.

«Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», — сказала она.

Также Никитина посоветовала приобретать продукты через сервисы доставки. По ее словам, такой способ тоже дает возможность не купить лишнего, «зацепившись взглядом».

При этом она подчеркнула, что покупать товары со скидками и по акции далеко не всегда эффективно. Она отметила, что иногда товары скидкой в одном магазине дороже, чем без скидки в другом. Кроме того, Никитина добавила, что покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в «магазинах у дома».

Дом и сад,Алена Никитина,ИА Sputnik,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители