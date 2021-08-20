Россиянам раскрыли способы сэкономить в магазине

Эксперт посоветовала составлять список покупок, так как он делает сам процесс более рациональным. Также она порекомендовала брать с собой ограниченное количество средств.

«Когда мы идем за покупками с кредитной картой, у нас ощущение безлимитности. Но если мы идем за молоком и у нас в кармане 100 рублей, то мы купим молоко и не купим других продуктов еще на полторы тысячи», — сказала она.

При этом она подчеркнула, что покупать товары со скидками и по акции далеко не всегда эффективно. Она отметила, что иногда товары скидкой в одном магазине дороже, чем без скидки в другом. Кроме того, Никитина добавила, что покупки в сетевых гипермаркетах не обязательно бывают выгоднее, чем в «магазинах у дома».