Блогерша раскрыла трюки для сохранения цвета темных вещей

Жительница Австралии раскрыла трюки в стирке темных вещей, которые предотвращают их выцветание. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Фото: @mama_mila_au @mama_mila_au

Блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится с подписчиками постами, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки дома. В последнем ролике женщина дала поклонникам рекомендации по поводу сохранения цвета черной одежды.

Так, по словам австралийки, перед тем, как отправить вещи в стиральную машину, необходимо застегнуть на них все молнии, чтобы уменьшить трение ткани о фурнитуру. При этом пуговицы, напротив, следует оставить расстегнутыми, поскольку они могут оторваться во время стирки.

Специалистка отметила, что она всегда выворачивает темные изделия наизнанку и стирает их только в холодной воде. «Добавляйте меньше жидкого порошка, чтобы на одежде не оставались белые пятна, — пояснила Мила. — Я добавляю в барабан машины немного поваренной соли, она помогает сохранить цвета ткани».

Пользователи сети поблагодарили блогершу за предложенные советы в комментариях под размещенным видео. «Как всегда отличные лайфхаки, спасибо!», «Шантель, благодарю тебя», «Лучшая блогерша», «Как всегда полезная информация», — высказались пользователи сети.