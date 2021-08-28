3 способа снять этикетку со стекла и пластика

Сколько раз вы покупали сок, соус или джем только потому, что очень понравилась бутылка или банка, в которой он продавался? И как потом было обидно, когда не получилось снять этикетку и отмыть следы клея. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы снять этикетку со стекла или пластика без особого труда.
Нагрейте этикетку феном и потяните за уголок этикетки. Под действием тепла клей становится мягким и текучим, бумага легко отойдет от стекла.
Залейте бутылки горячей водой и добавьте лимонную кислоту или уксус. Оставьте на час и попробуйте отклеить этикетку. Если кое-где останутся следы клея, их можно удалить с помощью губки и любого абразивного чистящего средства, кстати, сода тоже подойдет.
Если не получилось снять этикетку во время мытья посуды, нанесите на ее остатки любое растительное масло или даже майонез. Оставьте на час для воздействия, а потом попробуйте все смыть губкой. Если с первого раза не получилось, повторите до достижения результата.