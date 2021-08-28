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3 способа снять этикетку со стекла и пластика

Катя Кобышева
1 час назад

Сколько раз вы покупали сок, соус или джем только потому, что очень понравилась бутылка или банка, в которой он продавался? И как потом было обидно, когда не получилось снять этикетку и отмыть следы клея. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы снять этикетку со стекла или пластика без особого труда.

3 способа снять этикетку со стекла и пластика
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Способ 1

Нагрейте этикетку феном и потяните за уголок этикетки. Под действием тепла клей становится мягким и текучим, бумага легко отойдет от стекла.

Способ 2

Залейте бутылки горячей водой и добавьте лимонную кислоту или уксус. Оставьте на час и попробуйте отклеить этикетку. Если кое-где останутся следы клея, их можно удалить с помощью губки и любого абразивного чистящего средства, кстати, сода тоже подойдет.

Способ 3

Если не получилось снять этикетку во время мытья посуды, нанесите на ее остатки любое растительное масло или даже майонез. Оставьте на час для воздействия, а потом попробуйте все смыть губкой. Если с первого раза не получилось, повторите до достижения результата.

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