Дачную амнистию задумали продлить до 2031 года

Дачную амнистию в России предложили продлить на пять лет и расширить. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

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Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Предполагается, что до этой даты будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома. Как отметил парламентарий, новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть до 14 мая 1998 года.