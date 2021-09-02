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Трусы и таблетки: пять вещей, которые нельзя покупать с рук

Дарья Амосова
2 часа назад

Многие покупают электронику, предметы роскоши и мебель на интернет-сервисах объявлений, потому что так дешевле. Кроме того, так можно подарить предмету вторую жизнь и не поощрять перепотребление. «Рамблер» рассказывает, какие товары стоит приобретать только новыми и никогда б/у.

Трусы и таблетки: что нельзя покупать с рук
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Нижнее белье

Без комментариев: если вещи прикасались к чужим гениталиям, то от покупки стоит воздержаться.

Таблетки и лекарства

Во-первых, нужный препарат может оказаться подделкой. Во-вторых, вы не знаете, соблюдал ли бывший хозяин правила хранения. Некоторые лекарства, например, антидепрессанты, нельзя оставлять на жаре. Не стоит рисковать здоровьем — даже ради экономии.

Косметика

Зависит от типа товара, но в целом продукты для красоты лучше покупать новыми. Безусловно не стоит брать товары для кожи, например, тональные и увлажняющие крема. Срок годности таких продуктов после вскрытия — не более полугода. Безопасней всего брать тени для глаз: они соприкасаются с кистями, а пудровая текстура имеет долгий срок хранения.

Постельное белье

Внутри пододеяльников, наволочек и простыней скапливаются частички кожи, грибок и клещи. Возможно, хозяева постирали белье перед продажей. А возможно, и нет — лучше перестраховаться.

Защитный шлем

Индустрия не стоит на месте, и продукт производства последних лет будет надежней и долговечней. Кроме того, вы не знаете, был ли этот шлем в авариях — а это существенно влияет на его безопасность.

Дом и сад,
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