Хуснуллин рассказал о своих предпочтениях в архитектуре

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Шуфутинский рассказал, сколько он дает интервью 3 сентября

Газета.Ruиещё 2
54 минуты назад

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что каждое 3 сентября он дает около 30 интервью про одноименную песню, сообщает РИА "Новости". "В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна", - рассказал Шуфутинский. Певец уточнил, что не исполняет эту песню в кругу семьи. "В связи с тем, что пение - моя профессия, в кругу семьи и друзей я не пою", - пояснил Шуфутинский. Певец заявил, что обычно 3 сентября свою знаменитую песню он исполняет в эфире или на живом концерте. Впервые эту песню Михаил Шуфутинский спел в 1993 году.

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Фото: Газета.RuГазета.Ru
Дом и сад,Михаил Шуфутинский,РИА Новости,
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