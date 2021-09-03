Хуснуллин рассказал о своих предпочтениях в архитектуре

Российский певец Михаил Шуфутинский рассказал, что каждое 3 сентября он дает около 30 интервью про одноименную песню, сообщает РИА "Новости". "В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна", - рассказал Шуфутинский. Певец уточнил, что не исполняет эту песню в кругу семьи. "В связи с тем, что пение - моя профессия, в кругу семьи и друзей я не пою", - пояснил Шуфутинский. Певец заявил, что обычно 3 сентября свою знаменитую песню он исполняет в эфире или на живом концерте. Впервые эту песню Михаил Шуфутинский спел в 1993 году.