Названы способы согреться в квартире без отопления

Осенью на улице зачастую теплее, чем в квартирах, но устанавливать электрокамины, увеличивая суммы в счетах за электричество, россиянам невыгодно. Пять способов сделать свой дом теплым до начала отопительного сезона назвал телеканал «360».

Способ первый — завернуться в плед. Самыми теплыми традиционно считаются натуральные пледы из овечьей, козьей и верблюжьей шерсти. При этом пледы из искусственных материалов существенно дешевле и не вызывают аллергию, их цена — от 500 рублей.

Второй способ согреться дома — положить ковер на пол или повесить его на стену. Современные синтетические ковры не хуже натуральных, гипоаллергенны и стоят недорого. Главное правило при выборе напольного покрытия: чем толще, тем лучше. Цена бюджетного ковра — от тысячи до 3 тысяч рублей.

Третий совет — использовать уплотнители для окон и дверей. Резиновые ленты на самоклеящейся основе (стоимость — от 150 рублей) не пропустят сквозняк, а когда нужда в них отпадет, ленты легко снять и выбросить.

Четвертый способ утеплиться — повесить плотные шторы. Лучше всего остановить выбор на тех, которые не пропускают свет с улицы. Обычно они недешевы, но можно поискать бюджетные варианты в интернете. Кроме того, отрезы ткани можно купить в строительных гипермаркетах. Из них легко сделать шторы стандартной квартиры.

Последний вариант — использовать электрическое одеяло. Электричества оно потребляет довольно мало, всего 60 Вт. Его можно подкладывать под простынь, оно не боится машинной стирки. Цена — от 1,9 тысячи рублей.