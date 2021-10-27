129 тысяч за ложки: сокровища серванта, которые сделают вас богаче

Советская эпоха, несмотря на вечный дефицит, оставила нам в наследство множество вещей. Наши бабушки и дедушки, мамы и папы ценили домашнее пространство и вкладывали немалые средства в хрусталь, фарфор, мельхиоровые ложки и прочие милые сердцу вещи. Годами они украшали серванты и мебельные стенки, потом пылились на антресолях, прежде чем перейти по наследству поколению, которое может купить что угодно с помощью пары кликов в интернет-магазине. Но не спешите отправлять советский винтаж на вечное хранение в гараж или на дачу. Эти вещи могут выручить вас в трудную минуту, ведь некоторые стоят больше, чем можно предположить на первый взгляд. «Рамблер» выяснил, какие старые вещи можно легко превратить в деньги.

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Цена складывается из нескольких параметров. Во-первых, имеет значение число экземпляров чашки или вазы, выпущенных заводом, а также сохранность клейма. Во-вторых, важна дата выпуска, чем старше, тем дороже, хотя далеко не всегда. В-третьих, на итоговую стоимость влияет состояние предмета. Если сервисом ни разу не пользовались, и все приборы на месте, то его стоимость будет выше.

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Например, миниатюрные фарфоровые птички, кролики и котята Ленинградского фарфорового завода в среднем оцениваются от 300-500 до тысячи рублей в зависимости от сохранности. При этом белый медведь того же завода стоит в среднем от восьми до девяти тысяч. Стоимость статуэтки «Кот и повар» Барановского фарфорового завода, изготовленной в шестидесятые годы, доходит до 6, 5 тысяч рублей. А фигурка юного футболиста пятидесятых годов от Рижской фарфоровой фабрики оценивается в 8,5 тысяч рублей.

Что касается посуды, то обычную фарфоровую сахарницу Дулевского завода или чайник Минского фарфорового завода можно продать за 500 рублей. А штоф Сысертского завода восьмидесятых годов оценивается уже в полторы тысячи рублей. При этом стоимость вазы Ереванского фаянсового завода варьируется в пределах 7 тысяч рублей.

Но главным богатством советских сервантов были чайные и кофейные сервизы. В среднем за полный комплект можно выручить от 6 до 22 тысяч рублей в зависимости от сохранности и числа приборов. Например, кофейный сервиз Дулевского завода из 22 предметов, сделанный в конце восьмидесятых годов, оценивается в 7 тысяч рублей. А чайный сервиз с кобальтом Ленинградского завода можно продать и за 11 тысяч.

Неизменный сосед фарфора в бабушкином серванте — хрусталь. Он ценится не так высоко как фарфор и все же при необходимости стеклянный кувшин или хрустальную пепельницу можно продать за 700 рублей, а хрустальную конфетницу и за тысячу. Стеклянная пара лебедей потянет на полторы тысячи, а за шесть фужеров для вина можно получить 1700 рублей. Но если в недрах шкафа отыщется хрустальная ваза Дятьковского завода, то ее можно продать за 9,5 тысяч рублей. А за стеклянную вазу завода «Красный мак» можно выручить 7,5 тысяч рублей.

Если в семье были любители классики, а у вас другие музыкальные вкусы, то грампластинки можно продать. В среднем цена комплекта из трех-четырех пластинок какой-нибудь оперы стоит от 600 до 1000 рублей.

А вот серебряные ложки могут стать настоящим Клондайком. Пара таких ложек с эмалями 925 пробы оценивается в 129 тысяч рублей. Минимальная цена серебряной ложечки — тысяча рублей, а шесть мельхиоровых чайных ложек можно продать за полторы тысячи рублей. Четыре серебряные вилки для лимона 875 пробы оцениваются в 4,5 тысячи рублей. Даже за алюминиевый подстаканник можно получить от 1200 до 1500 рублей.

Но не стоит сосредотачиваться только на посуде. Швейная машинка, выпущенная в двадцатые-тридцатые годы, может принести вам до 17 000 рублей, если вы не очень любите шить. А серебряная пудреница, которой пользовалась модница эпохи НЭПа, оценивается в 7,5 тысяч рублей.