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Женщины раскрыли способы продлить срок службы обуви

Lenta.ru
3 часа назад

Специалисты раскрыли простые способы, которые помогут продлить срок службы обуви. Соответствующий материал публикует The Sun.

Женщины раскрыли способы продлить срок службы обуви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Например, многодетная мать и основательница блога Mum In The Madhouse Джен Уолшоу (Jen Walshaw) посоветовала раз в неделю обрабатывать внутреннюю часть обуви бикарбонатом соды, чтобы удалить любые запахи. По словам женщины, для этой цели также подойдут эфирные масла: необходимо растереть по стельке несколько капель средства, удалив остатки сухой салфеткой.

В свою очередь эксперты обувного бренда StartRite рассказали о нескольких лайфхаках, с помощью которых можно сохранить обувь на долгий срок.

Во-первых, если речь идет о детской обуви, они порекомендовали измерить ступни ребенка, чтобы подобрать ботинки правильного размера. Специалисты подчеркнули, что слишком большие туфли в скором времени начинают выглядеть изношенными. Помимо этого, они посоветовали регулярно обрабатывать поверхность обуви для взрослых и детей водоотталкивающими средствами.

Эксперты также предупредили, что не следует сушить влажную обувь у радиатора или батареи. По их словам, это может повредить кожу и сделать ее менее эластичной. Вместо этого они посоветовали заполнить вымытую обувь скомканными газетами.

Помимо этого, необходимо тщательно вычищать скопившиеся на обуви грязь и песок. Чтобы продлить срок ее службы, рекомендуется регулярно полировать поверхность ботинок средствами с пчелиным воском — это поможет скрыть царапины и увлажнить кожу.

Наконец, специалисты советуют родителям маркировать обувь своих детей во избежание путаницы в детском саду или школе.

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