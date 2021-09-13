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Перечислены 6 способов спасти обувь

Стелла Шмель
1 час назад

Раскрыты действенные способы увеличить срок службы обуви. Об этом пишет The Sun.

Перечислены 6 способов спасти обувь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Многодетная мать и основательница блога Mum In The Madhouse Джен Уолшоу раз в неделю советует обрабатывать обувь внутри содой. Бикарбонат натрия помогает избавиться от запахов.

Также подойдет любое эфирное масло. Несколько капель следует растереть по стельке и удалить остатки средства салфеткой.

Эксперты обувного бренда StartRite также поделились лайфхаками.

Детскую обувь следует подбирать строго по размеру, так как пара, взятая "на вырост", быстрее начнет выглядеть изношенной.

Эксперты порекомендовали регулярно обрабатывать обувь водоотталкивающими средствами и не сушить ее у батареи, так как это существенно вредит коже.

Кроме того, рекомендуется тщательно вычищать скопившиеся на обуви грязь и песок.

А чтобы обувь выглядела как новая, следует время от времени полировать поверхность ботинок средствами с пчелиным воском — это маскирует царапины и увлажняет кожу.

Тем не менее, каким бы тщательным ни был уход на обувью, ее внешний вид играет важную роль. Эксперт поделилась советами, как выбрать качественную пару и отличить дорогую обувь от дешевой.

Дом и сад,
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