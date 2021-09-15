5 простых привычек, которые сделают быт экологичнее

Снизить нагрузку на экологию может каждый человек, сделать это очень легко, стоит лишь начать с небольшой коррекции простых повседневных привычек.

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Помочь планете в борьбе с мировым засорением в силах любой из нас.

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Если вы твердо решили снизить количество неперерабатываемых отходов, то для хорошего старта попробуйте следующее:

Используйте многоразовые мешочки и сумки

Ученые доказали, что в среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 15 минут. А разлагается тысячу лет и больше. Так стоит ли оно того? Чтобы значительно уменьшить вред, который мы ежедневно наносим природе, достаточно лишь заменить продуктовые пакеты на многоразовые экосумки и мешочки. Их легко носить с собой, они почти ничего не весят и не занимают мало места. Гораздо труднее — приучить себя их не забывать.

Если у вас много сумок на каждый день — положите в каждую из них хотя бы по одному такому мешочку. Или повесьте у выхода сумку с многоразовыми мешочками. Каждый день вы сможете брать несколько оттуда и класть их в ту сумку, которую берете с собой именно сегодня.

Наливайте кофе с собой в свою тару

На сегодняшний день в магазинах огромный выбор тамблеров для чая и кофе на любой вкус. Все они не только практичны, но и удивительно красивы. А главное — их не нужно выкидывать после одного использования.

В отличие от термоса, который можно помыть, одноразовые стаканчики так легко не утилизируются и не заменяются. Несмотря на то, что сделаны они из бумаги, каждая емкость покрыта специальным химическим составом, который делает тару неразлагаемой.

Откажитесь от соломинок

Пластиковые трубочки используются в огромном количестве повсеместно. Помочь природе можно, не используя соломинки или заменяя их более экологичной альтернативой В интернет-магазинах на сегодняшний день огромный выбор трубочек из нержавеющей стали. Кстати, зачастую они очень красивые!

Сдавайте батарейки

С каждым годом ситуация по этому пункту существенно улучшается. Сдать батарейки можно в крупных сетевых магазинах: "Лента", "Оби", "Метро Cash&Carry", "ВкусВилл" и многих других. Просто откройте карту и введите "пункты приема батареек" в поиске.

Чтобы было проще начать, поставьте дома небольшую баночку, в которую можно складывать старые батарейки. Когда накопится достаточное количество, можно смело идти в пункт приема.

Не покупайте продукты "на всякий случай"

Вы замечали, сколько одиноко лежащих бананов лежит на прилавке магазина в отделе фруктов? Такое получается, когда люди отрывают несколько плодов, ломая целую связку, и оставляют ненужное лежать в коробке. Никто не хочет брать оторванные одинокие бананы, в итоге они не распродаются и оказываются на свалке. Хотя на самом деле они такие же вкусные.

Не стоит также закупать продукты "на всякий случай". Вероятно, съесть вы больше, чем необходимо, не сможете, а продукты в итоге окажутся в урне.

Комментарий эксперта

Анастасия Власова, экоспикер, блогер

Внедрение экопривычек в жизнь нужно начать с изучения вопроса: зачем это нужно и для кого? Есть много блогов, которые могут дать ответы на эти вопросы. И эта информация сейчас очень важна, потому что сейчас многие компании используют так называемый "гринвошинг", то есть пытаются выдать за экологичные какие-то неэкологичные решения. И на это, к сожалению, ведутся многие потребители.

Почему экопривычки оказывают положительное влияние, хотя вклад кажется совсем небольшим

Конечно, если бы правительство делало больше продуманных шагов, если бы компании использовали экополитику не только в качестве пиара, но и "от чистого сердца", то эффект для окружающей среды был бы гораздо более ощутимым, чем от вклада экоактивистов.

На даже при всем желании правительство и большие корпорации не смогут этого осуществить, потому что сама система переработки в стране не налажена.

Очень много видов вторсырья не подлежат переработке, сложно организовать сбор для большого количества отходов. Поэтому в настоящее время вклад энтузиастов и активистов особенно важен, потому что он помогает "запустить" систему.

Например, у движения "Раздельный сбор" появилась идея: что можно сделать с пробками? Они дали клич, люди собрали пробную партию, и теперь возможность собирать пробки есть всегда.

Про пандемию

Пандемия увеличила нагрузку по объему мусора. Напрямую это никак не повлияло на экологию, потому что объемы отходов как были колоссальными, так ими и остались. Единственный момент, на который стоит обратить внимание, — резинки от масок. В них часто путаются птицы, когда вылетают с мусорных баков или со свалок. И потому, выбрасывая маску, стоит оторвать от нее резинки.

Что еще можно сделать для себя и окружающей среды