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5 простых привычек, которые сделают быт экологичнее

Стелла Шмель
1 час назад

Снизить нагрузку на экологию может каждый человек, сделать это очень легко, стоит лишь начать с небольшой коррекции простых повседневных привычек.

5 простых привычек, которые сделают быт экологичнее
Фото: depositphotosdepositphotos

Помочь планете в борьбе с мировым засорением в силах любой из нас.

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Если вы твердо решили снизить количество неперерабатываемых отходов, то для хорошего старта попробуйте следующее:

Используйте многоразовые мешочки и сумки

Ученые доказали, что в среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 15 минут. А разлагается тысячу лет и больше. Так стоит ли оно того? Чтобы значительно уменьшить вред, который мы ежедневно наносим природе, достаточно лишь заменить продуктовые пакеты на многоразовые экосумки и мешочки. Их легко носить с собой, они почти ничего не весят и не занимают мало места. Гораздо труднее — приучить себя их не забывать.

Если у вас много сумок на каждый день — положите в каждую из них хотя бы по одному такому мешочку. Или повесьте у выхода сумку с многоразовыми мешочками. Каждый день вы сможете брать несколько оттуда и класть их в ту сумку, которую берете с собой именно сегодня.

Наливайте кофе с собой в свою тару

На сегодняшний день в магазинах огромный выбор тамблеров для чая и кофе на любой вкус. Все они не только практичны, но и удивительно красивы. А главное — их не нужно выкидывать после одного использования.

В отличие от термоса, который можно помыть, одноразовые стаканчики так легко не утилизируются и не заменяются. Несмотря на то, что сделаны они из бумаги, каждая емкость покрыта специальным химическим составом, который делает тару неразлагаемой.

Откажитесь от соломинок

Пластиковые трубочки используются в огромном количестве повсеместно. Помочь природе можно, не используя соломинки или заменяя их более экологичной альтернативой В интернет-магазинах на сегодняшний день огромный выбор трубочек из нержавеющей стали. Кстати, зачастую они очень красивые!

Сдавайте батарейки

С каждым годом ситуация по этому пункту существенно улучшается. Сдать батарейки можно в крупных сетевых магазинах: "Лента", "Оби", "Метро Cash&Carry", "ВкусВилл" и многих других. Просто откройте карту и введите "пункты приема батареек" в поиске.

Чтобы было проще начать, поставьте дома небольшую баночку, в которую можно складывать старые батарейки. Когда накопится достаточное количество, можно смело идти в пункт приема.

Не покупайте продукты "на всякий случай"

Вы замечали, сколько одиноко лежащих бананов лежит на прилавке магазина в отделе фруктов? Такое получается, когда люди отрывают несколько плодов, ломая целую связку, и оставляют ненужное лежать в коробке. Никто не хочет брать оторванные одинокие бананы, в итоге они не распродаются и оказываются на свалке. Хотя на самом деле они такие же вкусные.

Не стоит также закупать продукты "на всякий случай". Вероятно, съесть вы больше, чем необходимо, не сможете, а продукты в итоге окажутся в урне.

Комментарий эксперта

Анастасия Власова, экоспикер, блогер

Внедрение экопривычек в жизнь нужно начать с изучения вопроса: зачем это нужно и для кого? Есть много блогов, которые могут дать ответы на эти вопросы. И эта информация сейчас очень важна, потому что сейчас многие компании используют так называемый "гринвошинг", то есть пытаются выдать за экологичные какие-то неэкологичные решения. И на это, к сожалению, ведутся многие потребители.

Почему экопривычки оказывают положительное влияние, хотя вклад кажется совсем небольшим

Конечно, если бы правительство делало больше продуманных шагов, если бы компании использовали экополитику не только в качестве пиара, но и "от чистого сердца", то эффект для окружающей среды был бы гораздо более ощутимым, чем от вклада экоактивистов.

На даже при всем желании правительство и большие корпорации не смогут этого осуществить, потому что сама система переработки в стране не налажена.

Очень много видов вторсырья не подлежат переработке, сложно организовать сбор для большого количества отходов. Поэтому в настоящее время вклад энтузиастов и активистов особенно важен, потому что он помогает "запустить" систему.

Например, у движения "Раздельный сбор" появилась идея: что можно сделать с пробками? Они дали клич, люди собрали пробную партию, и теперь возможность собирать пробки есть всегда.

Про пандемию

Пандемия увеличила нагрузку по объему мусора. Напрямую это никак не повлияло на экологию, потому что объемы отходов как были колоссальными, так ими и остались. Единственный момент, на который стоит обратить внимание, — резинки от масок. В них часто путаются птицы, когда вылетают с мусорных баков или со свалок. И потому, выбрасывая маску, стоит оторвать от нее резинки.

Что еще можно сделать для себя и окружающей среды

  • Делать заготовки на зиму: из местных сезонных продуктов они всегда будут вкуснее магазинных.
  • Носить многоразовые бахилы всегда с собой зимой и в межсезонье: они могут понадобится в любой момент, а многоразовые бахилы гораздо удобнее, прочнее, они не рвутся и не спадают в отличии от легких одноразовых.
  • Заранее планировать меню: так можно сделать свой рацион более полезным и разнообразным, а также сэкономить средства, ведь не придется покупать фастфуд или выбрасывать продукты, потому что их не успели съесть.
  • Изучить, какие виды вторсырья принимает на переработку ваш оператор (на сайте компании обычно есть подробная информация, название компании указано на контейнерной площадке по сбору ТБО). И стараться покупать товары именно в этих видах упаковки! Помните, что свалка начинается в магазине.
  • Перестать покупать детям дешевые игрушки. Ведь все мы хотим, чтобы они привыкали к качественным вещам?
  • Разбарахлить свое пространство. Этот процесс покажет, как много всего у вас есть, сколько среди вещей лишних, поможет подзаработать на продажах ненужного и сократить покупки новых вещей.
  • Разбор гардероба или шопинг со стилистом. Кажется, что это неразумная или лишняя трата средств, но все, кто попробовал эти услуги хоть раз, понимают их ценность. Больше образов за меньшие средства, взгляд со стороны, знание магазинов со всем разнообразием их предложений и отменное чувство вкуса — все это сэкономит средства, время, нервы, доставит долгосрочное удовольствие (ведь теперь вы будете знать, что надеть) и значительно снизит нагрузку на окружающую среду от покупки ненужных вещей.
  • Заменить заграничный кофе на местный иван-чай: кофе и традиционный зеленый/черный чай растут в совершенно другом климате, а значит по своим свойствам, составу и влиянию на организм не подходят для нас с вами. Предлагаю попробовать заменить их на отвары шиповника, боярышника, богатые витамином С, на иван-чай, чабрец, душицу и другие ароматные травы, которые не только доставят вам удовольствие, но и поддержат ваше здоровье (и местную экономику).
Дом и сад,Анастасия Власова,
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