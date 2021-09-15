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​​Инструкция: как проверить утечку газа в домашних условиях

Даша Краснова
2 часа назад

Газовые приборы удобны в использовании и экономичны, поэтому мы часто забываем об их потенциальной опасности. При этом ежегодно происходит около 20 аварийных ситуаций из-за взрывов бытового газа. "Рамблер" расскажет, как выявить утечку самостоятельно.

​​Инструкция: как проверить утечку газа в домашних условиях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Способы определить утечку газа

  • По запаху
Изначально газ не имеет никакого особого запаха, но в него специально добавляют специфическую отдушку, чтобы человек могу распознать утечку. Обычно она похожа на запах гнилой капусты, тухлых яиц или краски. Обычно аварийная служба приезжает в течение часа. В это время необходимо открыть окна в помещении и выйти из него, сообщив соседям о своем подозрении.
  • На ощупь
Газ невидим, но утечку можно почувствовать на ощупь. Для этого следует провести рукой вдоль примыканий, стыков, фланцевых соединений газопровода. Если чувствуете холодный воздух, идущий из трубы, значит утечка есть.
  • С помощью мыльного раствора

Чтобы подтвердить факт наличия утечки, можно провести анализ с использованием мыльного раствора. Для этого необходимо нанести мыльный раствор густой кисточкой на шланги, трубы и стыки. Особенно тщательно рекомендуют промазывать соединительные элементы.

После нанесения осмотрите каждый участок, промазанный раствором. Если где-то появляются мыльные пузыри, это свидетельствует о выходе газа в данной зоне.
  • Использование датчиков и газоанализатора

Самый простой и безопасный способ заключается в установке газодетектора. Это прибор, который фиксирует наличие в воздухе метана и угарного газа.

Как и пожарная сигнализация, прибор начнет издавать звук, когда концентрация опасных веществ превысит норму. Некоторые датчики работают от сети, беспроводные – от аккумуляторов.

Важно также избегать установки пластиковых газопроводных труб, так как они подвержены к образованию трещин. Постепенно газ будет выходить и накапливаться, тем самым повышая риски взрыва или удушья.

Дом и сад,
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