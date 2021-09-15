​​Инструкция: как проверить утечку газа в домашних условиях

Газовые приборы удобны в использовании и экономичны, поэтому мы часто забываем об их потенциальной опасности. При этом ежегодно происходит около 20 аварийных ситуаций из-за взрывов бытового газа. "Рамблер" расскажет, как выявить утечку самостоятельно.
Чтобы подтвердить факт наличия утечки, можно провести анализ с использованием мыльного раствора. Для этого необходимо нанести мыльный раствор густой кисточкой на шланги, трубы и стыки. Особенно тщательно рекомендуют промазывать соединительные элементы.
Самый простой и безопасный способ заключается в установке газодетектора. Это прибор, который фиксирует наличие в воздухе метана и угарного газа.
Как и пожарная сигнализация, прибор начнет издавать звук, когда концентрация опасных веществ превысит норму. Некоторые датчики работают от сети, беспроводные – от аккумуляторов.
Важно также избегать установки пластиковых газопроводных труб, так как они подвержены к образованию трещин. Постепенно газ будет выходить и накапливаться, тем самым повышая риски взрыва или удушья.