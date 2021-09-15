​​Инструкция: как проверить утечку газа в домашних условиях

На ощупь

Изначально газ не имеет никакого особого запаха, но в него специально добавляют специфическую отдушку, чтобы человек могу распознать утечку. Обычно она похожа на запах гнилой капусты, тухлых яиц или краски. Обычно аварийная служба приезжает в течение часа. В это время необходимо открыть окна в помещении и выйти из него, сообщив соседям о своем подозрении.