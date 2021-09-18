Что поможет построить здоровые отношения с деньгами

Большинство из нас учится управлять финансами самостоятельно, без знаний, навыков и достойных примеров перед глазами. Поэтому у многих с деньгами сложные отношения — сложнее, чем с супругами или друзьями. Нам стыдно, когда мы много тратим, мы злимся на себя, когда не можем достаточно заработать. Как перестать корить себя за траты и выстроить с деньгами здоровые отношения? Расписываем в трех шагах.

Восполните недостаток знаний

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Люди безрассудно обращаются с деньгами, потому что никто их не учил, как должно быть правильно. В наших школах не преподают основы финансовой грамотности. Родители жили в другое время, и их уроки не столь актуальны. Нас никто не учил, как правильно откладывать, копить, поддерживать счет и выстраивать кредитную историю.

К счастью, в интернете много бесплатной информации по основам обращения с деньгами. Читайте, слушайте подкасты и самообразовывайтесь. А главное — не переживайте, если не можете применить в жизни все: берите только то, что нужно вам.

Книги о финансах: «Богатый папа, бедный папа», «Девушка с деньгами», «Давай поговорим о твоих доходах и расходах».

«Богатый папа, бедный папа», «Девушка с деньгами», «Давай поговорим о твоих доходах и расходах». Подкасты о финансах: «Деньги пришли», «money papa», «Калькулятор»

Обсуждайте деньги с друзьями и коллегами

Считается, что о финансах разговаривать неприлично: вы либо подадите себя в плохом свете, либо будете хвастаться. Однако это в корне неверно. Мы же обсуждаем с друзьями отношения и семейные проблемы — обмен опытом помогает почувствовать, что мы не одиноки в своих проблемах. Вероятно, ваше окружение сталкивается с похожими задачами, и вместе вы можете прийти к решению.

Когда мы разговариваем о финансах на работе, нам легче выяснить, справедливо ли начальство оценивает наши старания. Главное — не спорить друг с другом и не выяснять, у кого зарплата больше, а работать сообща. У друзей и коллег вы можете подсмотреть несколько полезных советов по накоплению. Наконец, возможно, ваше финансовое положение не такое плохое — просто вы думали, что другие живут намного лучше.

Простите себе финансовые ошибки и научитесь доверять

Нам стыдно, когда совершаем импульсивные покупки, мы испытываем чувство вины, когда приобретаем что-то хорошее для себя. Гнетущие ощущения возникают в том числе из многочисленных ошибок, трат и кредитов — мы боимся, что вновь их повторим.