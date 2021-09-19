Как сдать жилье, чтобы его не угробили

Часто арендодатели сталкиваются с недобросовестными жильцами, которые оставляют после себя не только ключи, но и погром. Мы спросили юриста, члена Гильдии риэлторов Москвы Светлану Кириллову, как избежать подобной ситуации и защитить свою недвижимость от порчи.

Арендодатель никак не застрахован от встречи с жильцами-вредителями и не может на них повлиять.

"Вред они в любом случае могут нанести. На этот случай арендодатель защищен договором, штрафными санкциями и депозитным платежом, который идет в счет ущерба. Если стороны не могут договориться, назначается экспертиза",

— рассказала эксперт.

Заключение договора — обязательное условие. Не стоит сдавать квартиру без подписания документов, если вы хотите иметь гарантию, что вам возместят ущерб в случае нанесения вреда.

"В договоре прописываются все права и обязанности сторон, состояние имущества, акт приемки-передачи. Обязательно указывать все дефекты имущество, чтобы можно было предъявлять обоснованные претензии".

Если жильцы что-то испортили и их вина доказана, они обязаны за это заплатить. При отказе, по словам Светланы Кирилловой, арендодатель может обратиться в суд: