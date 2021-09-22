Инструкция: что делать, если батареи — холодные

В России начался отопительный сезон. Роспотребнадзор оговаривает, что в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года по норме обязана составлять 18-24 градуса, а в теплый период года – 20-28 градусов. Такие нормы утверждены ГОСТом 30494-2011. "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Но что делать, если отопление включили, а батареи совсем не греют? Инструкция в материале "Рамблера".
Причин еле теплых, а то и вовсе холодных батарей, может быть целое множество, и разбираться в них вы не обязаны. Проблемы с отоплением должна устранить управляющая компания.
В случае, если по заявлению не предпринято никаких действий, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. Кроме этого, потребитель имеет право составить жалобу в Роспотребнадзор, так как это является прямым нарушением прав жильца.