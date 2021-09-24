Candy расширяет модельный ряд встраиваемых холодильников

В России стартовали продажи нового встраиваемого холодильника с электронным управлением и системой No Frost.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, представляет новую модель встраиваемого холодильника Candy BCBF 192 F (арт. 34901194).

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Высота холодильника составляет 194 см, что больше основного используемого стандарта. Такое решение предоставляет пользователю возможность использования дополнительного полезного пространства, что очень важно для встраиваемых холодильников, которые, как правило, по внутреннему объему уступают отдельно стоящим моделям. Общий полезный объём камер Candy BCBF 192 F составляет 281 л (225 л – холодильная камера, 56 л – морозильная).

Для охлаждения холодильной камеры используется статическая технология, которая сохраняет влажность, необходимую для идеального сохранения свежести продуктов, особенно зелени, фруктов и овощей. Морозильная камера снабжена системой No Frost, обеспечивающей быструю и равномерную заморозку продуктов без излишнего образования инея на них.

Размораживание обеих камер производится в автоматическом режиме.

Простое и удобное электронное управление расположено на потолке холодильной камеры вместе с ярким светодиодным освещением. Холодильное отделение имеет встроенный вентилятор динамического охлаждения, помогающий быстро восстановить температуру после длительного нахождения двери в открытом состоянии (в момент выбора продуктов для приготовления или при одновременной загрузке большого количества продуктов после посещения магазина). Наличие вентилятора в камере охлаждения позволяет избежать значительных температурных скачков, влияющих на качество хранения продуктов.

Внутри холодильной камеры расположены четыре полки из закаленного стекла, металлический держатель для бутылок, вместительный ящик с регулировкой влажности для овощей и фруктов, удобный ящик для хранения сыров и колбасных изделий (предотвращающий распространение запахов внутри камеры). На двери холодильного отделения расположены четыре полки с возможностью фиксации на разных уровнях, а также прозрачная подставка для яиц.

Морозильная камера оснащена тремя ящиками.

В холодильнике предусмотрена сигнализация открытой двери, которая оповестит о том, что дверь забыли закрыть, и предотвратит порчу продуктов. В зависимости от расположения холодильника двери камер можно перенавесить для более комфортного использования.

Данная модель достаточно экономична (относится к классу энергопотребления А+) и тихая, так как рабочий уровень шума холодильника составляет всего 41 дБ А.

Ключевые характеристики Candy BCBF 192 F:

Тип: встраиваемый

Общий полезный объём 281 л

Технология охлаждения: статическая (холодильная камера)/ No Frost (морозильная камера)

Уровень шума 41 дБ А

Климатический класс ST (от +18 до +38 °С)

Возможность изменения направления открытия дверей

Сигнализация открытой двери

Размер продукта (В×Ш×Г) - 1937×540×540 мм

Класс энергоэффективности А+

Старт продаж в России: сентябрь 2021 года.