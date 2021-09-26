"Забрали 20 тысяч": как обманывают хозяева квартир

Даже самые приятные арендодатели обманывают на деньги, внезапно просят съехать или занимают квартиру без предупреждения — просто потому что могут. "Рамблер" рассказывает, каких ситуаций надо опасаться при съеме квартиры.

Ситуация 1: попросили съехать, когда вы не в стране

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Юлия нашла объявление о сдаче квартиры на одной из интернет-площадок. Девушка заключила с хозяином договор, отметив, что не была уверена в юридической силе бумаг: хозяин не платил налоги со сдачи квартиры.

В мае Юлия предупредила, что съедет в осенью. В августе хозяин квартиры позвонил и поставил перед фактом, что с квартиры необходимо съехать через неделю. В ту неделю Юлия была с мужем в свадебном путешествии.

"Причина: приезжает родственница на учебу, будет там жить с ещё двумя подругами, и они будут платить каждая столько, что вместе выйдет больше, чем плачу я. На мои возмущения, что о съеме предупреждают минимум за месяц, он припомнил мне единственный раз, когда я просрочила перевод денег за коммуналку. Об этой задержке я его предупредила: на этой неделе у меня была свадьба с несколькими мероприятиями в разных городах, мне было не до пересчета квитанций, и он не возражал <...> Муж помог найти новую квартиру по знакомым, и мы быстро съехали. Это был огромный стресс", — рассказывает девушка.

При этом девушка отметила, что хозяин изначально был адекватным — до момента, как ему не подвернулся более финансово выгодный вариант.

"Если не заключать официальный договор и не проводить все через налоговую, риск попасть в подобную ситуацию есть всегда <...> Каким бы приятным ни был арендодатель, в первую очередь он — получатель денег за своt жильt, а уже во вторую очередь — человек", — заключает Юлия.

Ситуация 2: выселили, чтобы поднять цену

Дарья впервые снимала квартиру одна. У девушки с хозяином был условный договор: арендодатель вел незаконную деятельность и не платил с нее налоги.

После того, как Дарья въехала, в квартире обнаружились проблемы — плохие краны, засорившаяся труба на кухне, умирающие цветы. Хозяин сказал, что они принадлежали покойной маме и за ними надо следить. Дарья за свой счет починила трубы и оживила пару растений.

Проблемы начались, когда у хозяина начались неурядицы в личной жизни.

"Из жилища меня попросили через полгода, потому что мужчина поругался с женой и теперь якобы будет жить в квартире сам. На вопрос о залоге ответил, что я убила его цветок <...> Когда носильщики выносили мои коробки из квартиры, туда пришли другие люди на осмотр, потому что мужик решил сдать ее дороже. Конечно, я была зла, но вместо чувства мести мною обуяло желание отмыться".

Ситуация 3: хозяин въехал в квартиру из-за личных проблем

Александр (имя изменено) нашел квартиру на одном из сервисов по сдаче жилплощади. По словам парня, был хорошим арендатором: никогда не задерживал деньги, не устраивал тусовки и прожил в квартире два года.

Владельцем был мужчина в возрасте 40 лет, который жил с женой в отдельной квартире. С Александром они общались редко.

"Внезапно он появился у меня на пороге, завалился пьяный и сказал, что мне надо съехать с утра, потому что он развелся с женой и больше не может находиться в той квартире. Я знаю, что ту ночь он переночевал в отеле <...> Я думал, что быстро найду квартиру, но на всякий случай поехал на Казанский вокзал, чтобы быстро купить билет и уехать. В итоге я не заметил, как проночевал там три ночи, потому что теплилась надежда найти квартиру. На работе я взял отпуск. В итоге новая квартира нашлась через три дня".

Ситуация 4: не вернули залог

Лидия снимала студию с мужем четыре года. Пара рассталась, муж уехал в другой город, и девушка решила переехать в место подешевле. Лидия должна была сдать квартиру хозяйке и забрать залог в 20 тысяч. Девушка была уверена, что получит деньги обратно: супруги были аккуратными жильцами, ничего не ломали и не портили. К тому же сумма была ей нужна, чтобы оплатить переезд.

"У вещей был естественный износ: например, просаженные сидения на диване, где-то расхлябались ручки на ящиках. Это нормально, когда ты живешь в квартире четыре года. Однако хозяйке показалось, что мы специально оставили все, как она выразилась, как после пьянки.

Честно говоря, она просто прикапывалась к мелочам: тут коврик протоптан, тут окно грязное. В итоге она отказалась возвращать мне залог в 20 тысяч. Мне их просто не вернули: мол, эта сумма пойдет на восстановление дома. Обидней всего, что мы с мужем и так много вещей ремонтировали за свой счет и сами многое покупали".

Как избежать обмана