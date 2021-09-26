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Растения превратили в полноценную замену светильникам

Ferra.ru
2 часа назад

Растения превратили в полноценную замену светильникам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В сети появилась информация о крайне необычном достижении учёных из Массачусетского технологического института (MIT). Они наделили обыкновенные растения способностью светиться в темноте.

Для этого они воспользовались люминофорными материалами, которые работают по принципу светлячков. С их помощью растения научились поглощать, а также сохранять видимый и ультрафиолетовый свет. В процессе же их медленного выделения, растения довольно ярко светятся, как бы заменяя светильники, говорится на сайте института.

Создание окружающего света с использованием возобновляемой химической энергии живых растений — смелая идея. Это фундаментальный сдвиг в нашем понимании живых растений и электроэнергии для освещения. Авторы исследования

Стоит отметить, что свежая технология уже была испытана на кресс-салате, табаке, базилике, маргаритках и слоновьем ухе. На салат, например, было достаточно 10 секунд воздействовать синими светодиодами, после чего растение светилось на протяжении часа.

Дом и сад,
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