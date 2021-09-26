Как перестать жить от зарплаты до зарплаты

Стресс из-за недостатка денег загоняет в бесконечную ловушку. Мы боимся не дотянуть до следующей получки и тратим здесь и сейчас, оставаясь без средств на будущее. «Рамблер» советует, как выбраться из порочного круга и перестать сводить концы с концами.

Шаг 1: подсчитать, сколько вы правда тратите

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Все знают, что надо вести ежемесячный бюджет, но не все понимают зачем. Выписывая свои траты, вы увидите реальную картину того, куда уходят деньги, а не ту, что у вас в голове. Например, вы думаете, что тратите на продукты в еду 10 тысяч. Но не подсчитываете булочки, мороженое или хот-доги, которые берете во время прогулки в парке. Такая «мелочь» по 50 рублей складывается в пару тысяч ежемесячно — а вы не понимаете, почему не хватает денег на маникюр.

Шаг 2: сократить расходы

Чем меньше вы тратите, тем больше остается — довольно простая математика. Важно не забирать деньги из базовых сфер и трат: еда, счета, квартплата, здоровье и кредиты. На остальном можно сэкономить: покупать одежду в секонд-хенде, ходить в кино на утренние сеансы, заниматься спортом дома, а не в зале.

Шаг 3: начать откладывать

Деньги из бюджета забирает не только рутина, но и форс-мажоры: сломалась машина, заболел зуб, нужно починить краны. Небольшие происшествия случаются каждый месяц, и копить не получается. Свободные деньги позволят создать подушку безопасности, которая поможет в чрезвычайной ситуации.

Откладывайте на накопительный счет 5-10% средств с зарплаты. Это небольшая сумма, но лучше, чем ничего. Переводите средства на отдельную карту, чтобы не было соблазна ими воспользоваться.

Что делать, если не получается

Не расстраиваться. В школах не учат финансовой грамотности, и уроки преподносит сама жизнь. Не страшно, если вы провалите первый «экзамен».

Найти несколько источников дохода. У вас может быть основная работа и несколько простых подработок — например, репетиторство или прогулки с собаками. Вы также можете давать в аренду технику или одежду, тестировать мобильные приложения, продавать вещи — все за деньги.