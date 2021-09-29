Купить вторичную недвижимость в Москве: миссия выполнима

Выгодно ли сейчас покупать квартиру на вторичном рынке и как сделать это правильно.

Фото: Фото: Авито Недвижимость Фото: Авито Недвижимость

Цены на вторичное жилье в столице все еще остаются высокими — так, по данным Авито Недвижимости, в августе оно обходилось покупателям в среднем в 271 875 руб./кв.м, что на 26% выше прошлогоднего уровня цен в тот же период. О том, выгодно ли сейчас покупать квартиру на вторичном рынке и как сделать это правильно, Рамблер/Женский узнал у экспертов Авито Недвижимости.

Видео дня

Фото: Авито Недвижимость

Фото: Авито Недвижимость

Не упустите момент для покупки

Вопрос выбора подходящего момента для покупки квартиры всегда актуален. Ведь в этом случае речь идет о достаточно крупных суммах и хочется быть уверенной в правильности своего решения. По мнению экспертов Авито Недвижимости, в обозримом будущем ожидается снижение спроса на вторичное жилье, поскольку многие наши соотечественники уже успели воспользоваться льготными ипотечными предложениями от банков и выгодно приобрести недвижимость еще в прошлом году.

Ограниченность финансовых возможностей людей тоже сыграет свою роль и несколько ослабит былой интерес к покупке жилья — так, по данным Росстата за 2020 год уровень доходов по стране снизился на 3,5%. Кроме того, среди сдерживающих факторов можно назвать высокие цены на квартиры в готовых комплексах, нехватку ликвидных предложений и повышение процентных ставок по ипотеке.

Однако говорить о резком падении спроса в ближайшем будущем пока рано, и процесс, определенно, будет не быстрым, а значит отказываться от желаемой покупки сейчас точно не стоит. “На рынке недвижимости сложилась беспрецедентная ситуация, в выигрыше от которой остаются как продавцы, так и покупатели жилых объектов: первые могут реализовать свои предложения быстро и максимально выгодно для себя, а вторые — подобрать интересные лоты на льготных условиях”, — рассказывает Сергей Хахулин, руководитель проектов направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

Ищите с умом

Сегодня с быстрым поиском квартир успешно справляются онлайн-сервисы, такие как Авито Недвижимость — достаточно настроить фильтры и выбрать нужные параметры жилья: площадь, комнатность, ценовой диапазон и желаемый район. Такой подход позволяет исключить неподходящие варианты и значительно экономит время, однако сильно ограничивать свой выбор все же не стоит, главное — сохранить баланс. Сергей Хахулин комментирует:

“Устанавливая слишком много ограничивающих параметров, вы рискуете пропустить некоторые интересные предложения, которые при первом взгляде, возможно, не совсем соответствуют вашим первоначальным представлениям об идеальной квартире, но на самом деле полностью отвечают вашим актуальным потребностям. Так, нередко вместо трехкомнатной квартиры покупатели отдают предпочтение двухкомнатной, но большей площади”.

Одним из ключевых параметров при выборе жилья на вторичном рынке в Москве остается его местоположение, поэтому стоит заранее определиться с личными приоритетами. Например, при поиске квартиры в тихом районе лучше отказаться от вариантов в центре города, рядом с крупными автомагистралями или промышленными зонами, а при наличии питомцев — проверить, есть ли поблизости ветеринарные клиники и зеленые зоны для выгула. Не ошибиться в выборе помогут и специальные рейтинги районов города, которые формируются на основе мнений местных жителей и дают представление об инфраструктуре, транспортной доступности и экологической обстановке в той или иной локации.

Доверяй, но проверяй

Все объявления на онлайн-сервисах проходят обязательную модерацию, которая включает как автоматическую, так и ручную проверку. Однако, забывать о базовых правилах надежного поиска все же не стоит. Внимательно изучите репутацию продавца перед совершением сделки — соответствующая информация обычно доступна в профиле пользователя. Там можно посмотреть и срок регистрации на платформе, и ранее размещенные продавцом предложения. Если пользуетесь услугами агентства недвижимости, то следует посмотреть его сайт и проверить, действительно ли существует указанное юридическое лицо — это легко можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы.

При поиске квартиры на Авито Недвижимости рекомендуется обратить особое внимание на отметку “Проверено Авито” — она означает, что квартира проверена специалистами компании офлайн, и все указанные параметры в объявлении полностью соответствуют действительности. Не будет лишним самостоятельно посмотреть все понравившиеся объекты, тем более, что сегодня это можно сделать онлайн — достаточно выбрать объявление с соответствующей пометкой и договориться с собственником об удобном времени. Финальные варианты при этом все же лучше посетить лично — так вы точно сможете проверить исправность труб и проводки и убедиться в качестве ремонта.

Avito/Пример отчета о проверке квартиры на Авито Недвижимости

Остерегайтесь непредвиденного появления наследников

Проверить вторичное жилье перед покупкой можно также с помощью сервиса по юридической проверке жилья. Он позволяет заказать отчет, где доступна вся информация о собственниках объекта, сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о параметрах жилья и, главное, о возможном наличии ограничений или сложностей, которые могут возникнуть в ходе сделки. Например, из него можно узнать, не наложен ли на объект арест, не заключен ли договор об аренде, нет ли ипотеки. Отчет содержит понятные и подробные подсказки и рекомендации, с которыми легче сориентироваться в нюансах покупки, поэтому разобраться в нем по силам даже тому, кто сталкивается с выбором квартиры впервые.