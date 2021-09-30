«Включаешь свет, а они повсюду»: как избавиться от тараканов

Большинство магазинных средств вызывают привыкание у тараканов и перестают действовать, поэтому насекомые появляются в квартире снова. Мастер-дезинфектор Александр Карташев рассказал "Рамблеру", как от них избавиться, если ничего не работает.

"Жизнь с тараканами — это ад. Боролись с ними в съемной квартире несколько лет, но ничего не помогало. Когда мы уезжали на несколько дней, тараканы оккупировали всю кухню. Вернувшись, включаешь свет, а они повсюду. Сотни тараканов в раковине, на столе и даже в холодильнике. В итоге они нас победили, и мы съехали", — рассказала одна из наших читательниц.

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По словам специалиста, при обнаружении таракана в своей квартире лучше сразу вызвать профессионального мастера. Использовать средства для самостоятельного применения не рекомендуется. Этим можно спровоцировать ухудшение ситуации. В магазине, как правило, продаются средства прошлого поколения, которые вызывают привыкание у насекомых, они становится устойчивы к ним. Как рассказал мастер, после будет сложнее справиться даже с использованием профессиональных средств.

Необходимо тщательно выбирать мастера, задавать все интересующие вопросы. Профессиональный мастер на них всегда ответит. Также профессионал всегда работает в средствах индивидуальной защиты: костюме и противогазе. Все препараты находятся в специальной таре. Ни в коем случае не в других бутылочках. Например, из-под лимонада. На все препараты должны быть сертификаты. По мнению мастера, обработка не может стоить 1500 рублей. Это обман. Кроме того, необходимо обратить внимание и на гарантию. Она не может быть больше года.

Чтобы не отравиться самому, нужно четко следовать инструкциям мастера: