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«Включаешь свет, а они повсюду»: как избавиться от тараканов

Мира Маркина
4 часа назад

Большинство магазинных средств вызывают привыкание у тараканов и перестают действовать, поэтому насекомые появляются в квартире снова. Мастер-дезинфектор Александр Карташев рассказал "Рамблеру", как от них избавиться, если ничего не работает.

«Включаешь свет, а они повсюду»: как избавиться от тараканов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Жизнь с тараканами — это ад. Боролись с ними в съемной квартире несколько лет, но ничего не помогало. Когда мы уезжали на несколько дней, тараканы оккупировали всю кухню. Вернувшись, включаешь свет, а они повсюду. Сотни тараканов в раковине, на столе и даже в холодильнике. В итоге они нас победили, и мы съехали", — рассказала одна из наших читательниц.

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По словам специалиста, при обнаружении таракана в своей квартире лучше сразу вызвать профессионального мастера. Использовать средства для самостоятельного применения не рекомендуется. Этим можно спровоцировать ухудшение ситуации. В магазине, как правило, продаются средства прошлого поколения, которые вызывают привыкание у насекомых, они становится устойчивы к ним. Как рассказал мастер, после будет сложнее справиться даже с использованием профессиональных средств.

Необходимо тщательно выбирать мастера, задавать все интересующие вопросы. Профессиональный мастер на них всегда ответит. Также профессионал всегда работает в средствах индивидуальной защиты: костюме и противогазе. Все препараты находятся в специальной таре. Ни в коем случае не в других бутылочках. Например, из-под лимонада. На все препараты должны быть сертификаты. По мнению мастера, обработка не может стоить 1500 рублей. Это обман. Кроме того, необходимо обратить внимание и на гарантию. Она не может быть больше года.

Чтобы не отравиться самому, нужно четко следовать инструкциям мастера:

  • перед дезинфекцией необходимо убрать продукты питания в холодильник или закрытый контейнер, средства личной гигиены (мыло, прокладки), детские принадлежности (соски, бутылочки, детское питание), корм для животных;
  • после дезинфекции нельзя входить в помещение как минимум три часа;
  • после надо хорошо проветрить и провести влажную уборку, то есть вымыть все поверхности, с которыми человек будет соприкасаться: столешницы, подоконники, ручки, выключатели. Труднодоступные места, под столами, за шкафами, за батареями, плинтуса, оставить на 7-10 дней.
Дом и сад,
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