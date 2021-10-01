Как перестать тратить деньги на ненужные вещи

Тридцатая футболка, китайская яйцерезка по скидке и очередной крем не сделают вас счастливей. Рассказываем, как справиться с компульсивным шопоголизмом и желанием потратить все на безделушки.

Подождите три дня

Видео дня

Бесполезные вещи мы часто покупаем под влиянием настроения. На работе плохой день — надо порадовать себя булочкой. Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице — значит, берем себе любимой в подарок книжку или помаду.

Выждите три дня перед тем, как делать любую покупку — даже самую мелкую, даже если в моменте ну очень хочется себя побаловать. Если вещь точно нужна, вы вспомните про нее и через неделю, и через месяц.

Составляйте списки

Точнее даже два: список необходимого и список желаний. Список необходимых вещей нужен, чтобы сверяться в магазине. Дома вы записали, что закончилось молоко и хлеб — а значит, три бутылки кетчупа по акции не нужны.

Список желаний должен вдохновлять и напоминать, на что вы действительно хотите потратить деньги. Новый iPhone, путевка в Грецию, лечение зубов — крупные финансовые цели достижимы, если не распыляться по мелочам.

Расставьте приоритеты

Другой способ, связанный со списками. Выпишите все свои материальные желания — от эклера из соседней булочной до ремонта в гостиной. Затем выстройте их в порядке приоритетности: первым будет то, что нужно и важно вам для здоровья, для достижения цели. В конце будут приятные мелочи. Тратьте поступления сначала на первые пункты, затем на последние. Так вы не откажетесь от шоппинга, но будете вкладываться и в мечты.

Отпишитесь от каталогов, рассылок и магазинов в соцсетях

Маркетологи, таргетологи и рекламные агентства заставляют пользователей хотеть вещи, которые им даже не нужны. В этом нет ничего плохого, это просто их работа. Ваша работа — иметь свое мнение и не тратить деньги на вещи, которые будут копиться мертвым грузом в шкафу.

Незаметные, но коварные зоны влияния — соцсети. Аккаунты магазинов одежды и косметики в instagram выглядят доброжелательно, ярко и приветливо. Хочется купить тот костюм, чтобы все видели — я могу его себе позволить! Но свою ценность можно доказать по-другому: поступками, словами и принципами.

Сравните ценность покупки с работой

Согласно Росстату, средняя зарплата россиянина в 2020 году составила 32 422 руб. Разделим на среднее число рабочих часов — 160. Получается, что рабочий час среднего россиянина стоит 202 рубля.