4 продукта, которые сделают колючий свитер мягким

Свитера из натуральной шерсти греют, но колются. Делимся способами, как сделать свитер мягче.
Растворите две ложки порошка в горячей воде и вымочите в полученной смеси свитер. После необходимо еще раз постирать вещь с кондиционером, чтобы избавиться от специфического запаха. Способ не подходит для очень светлых вещей: они могут окраситься.
Количество уксуса и соли зависит от размера свитера: например, две ложки соли и один стакан уксуса. Смешайте до консистенции густой пасты, смажьте ей вещь и оставьте на 5 минут. Не больше — уксус начнет разъедать волокна. Постирать и прополоскать, а затем высушить на ровной поверхности.
Подойдет любое средство со смягчающим эффектом, даже если вышел срок годности. Два колпачка средства растворить в воде и замочить на 15-30 минут свитер. Постирать и прополоскать.
Растворите одну чайную ложку аптечного глицерина в одном литре воды. Замочите свитер на 30 минут и постирайте.