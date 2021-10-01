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4 неожиданных продукта, которые сделают колючий свитер мягким

Дарья Амосова
3 часа назад

Свитера из натуральной шерсти греют, но колются. Делимся способами, как сделать свитер мягче.

4 продукта, которые сделают колючий свитер мягким
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Горчица

Растворите две ложки порошка в горячей воде и вымочите в полученной смеси свитер. После необходимо еще раз постирать вещь с кондиционером, чтобы избавиться от специфического запаха. Способ не подходит для очень светлых вещей: они могут окраситься.

Соль и уксус

Количество уксуса и соли зависит от размера свитера: например, две ложки соли и один стакан уксуса. Смешайте до консистенции густой пасты, смажьте ей вещь и оставьте на 5 минут. Не больше — уксус начнет разъедать волокна. Постирать и прополоскать, а затем высушить на ровной поверхности.

Кондиционер или маска для волос

Подойдет любое средство со смягчающим эффектом, даже если вышел срок годности. Два колпачка средства растворить в воде и замочить на 15-30 минут свитер. Постирать и прополоскать.

Глицерин

Растворите одну чайную ложку аптечного глицерина в одном литре воды. Замочите свитер на 30 минут и постирайте.

Как сделать, чтобы свитер был мягким

  • Стирайте шерстяные вещи в холодной и теплой воде не выше 30°С, желательно вручную;
  • Используйте для стирки кондиционер;
  • Очень колючий свитер отправьте в морозилку на ночь: утром он станет мягче.
Дом и сад,
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