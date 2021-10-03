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Как спасти молодую грушу, кора которой потемнела

Крестьянская жизньиещё 1
3 часа назад

У груши потемнела кора. Может это быть из-за того, что саженцы были передержаны перед посадкой в ведре? Может ли по этой причине погибнуть дерево?

Как спасти молодую грушу, кора которой потемнела
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Со слов завкафедрой садоводства и защиты растений аграрного вуза Наталии Курапиной, потемнение коры может означать присутствие сапрофитных организмов, например, сажистого грибка.

Они селятся на ослабленных растениях, которые подвергались различного рода стрессам, включая атмосферную и почвенную засуху, жару, ожог солнцем коры, корней различными веществами и препаратами.

Если кора бугристая, на ней имеются раны, трещины, то можно заподозрить черный рак плодовых культур. Это заболевание вызывает фитопатоген грибной природы, который имеет цикл развития из двух стадий, сильно различающихся по проявлениям, – анаморфы и теломорфы.

Заболеванию чаще подвержены слаборослые деревья. Источником заражения могут служить старые больные деревья груши в саду или на соседних участках. Споры патогена разносятся во влажную погоду при оптимальной температуре для развития болезни 25–27 °С, проникают в мелкие травмы, повреждения вредителями, трещины коры и начинают новый цикл развития.

В обоих случаях деревья спасти бывает очень сложно. Сейчас, в начале осени, можно порекомендовать провести опрыскивание фунгицидом с искореняющим системным действием.

Дом и сад,
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