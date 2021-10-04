Как привести в порядок верхнюю одежду после хранения: лайфхак

Как с помощью недорогих средств привести в порядок зимние вещи и не потратить уйму денег на химчистку. Устранить помятость, заломы и пятна можно самостоятельно, подробнее об этом — в материале "Рамблера".

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Пальто

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Стирать пальто нельзя, гладить утюгом тоже можно изделие не из любого материала. Поэтому после зимнего хранения при обнаружении на пальто характерных заломов и небольших пятен рекомендуется воспользоваться отпаривателем. Например, в случае "реанимирования" пальто из шерсти, драпа или кашемира отпариватель — это единственный вариант, кроме химчистки. Он поможет восстановить форму пальто, разгладить складки, избавиться от пыли и мелких пятен.

При обработке пальто паром стоит учитывать длину ворса изделия: если ворс короткий, утюжок отпариватель следует вести от высокой точки к низкой, длинный ворс предполагает использование утюжка по направлению снизу вверх. Стоит подольше задержать утюжок на рукавах, воротнике и области карманов: именно эти участки наиболее подвержены загрязнению. После обработки отпаривателем необходимо повестить пальто на подходящие по размеру плечики и оставить на один-два дня.

Пуховик

Зачастую пуховики, чтобы они занимали меньше места в шкафу, хранят в вакуумных пакетах. Результатом такого хранения может быть слежавшийся пух. Добавьте в этому характерные заломы и станет понятно, что внешний вид изделия явно оставляет желать лучшего. Вернуть форму пуховику на самом деле на так трудно, как может показаться на первый взгляд. Если одежду надо только разгладить, в помощь вам отпариватель.

Если отпаривателя у вас нет, попробуйте старый, но действенный способ: наберите ванну горячей воды, повесьте над ней пуховик и закройте дверь в помещение. В течение часа пар должен разгладить все имеющиеся на пуховике складки. Если после хранения вы обнаружили на пуховике загрязнения, но нести изделие в химчистку не хотите, попробуйте постирать его в стиральной машине. Правда, тут есть свои нюансы. Стирать пуховик необходимо с двумя-тремя теннисными мячиками (или специальными шариками), которые не дадут во время стирки пуху сбиться в комки.

Изделия из меха

Продлить жизнь довольно дорогим изделиям из меха можно, зная несколько секретов. Например, вернуть идеальный вид пересохшему меху можно с помощью соли и уксуса. В литровой банке воды для этого необходимо смешать две столовые ложки соли и одну столовую ложку уксусной эссенции. Раствором следует смочить ткань изделия (не мех!) и потянуть ее немного в разные стороны.

Очистить любимую шубу от загрязнений можно при помощи талька. Изделие следует разлозжить на ровной поверхности, посыпать тальком все загрязнения и аккуратно втереть его в мех круговыми движениями. Периодически шубу необходимо встряхивать.