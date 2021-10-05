Дачникам напомнили о штрафах за костры

Зачастую дачники сжигают листву и мусор на участке. Но в таком случае есть риск попасть под уголовную или административную ответсвенности. О штрафах на костры россиянам напомнил юрист Семен Дружинин, а также эксперт дал несколько рекомендаций о том, как соблюдать противопожарную безопасность. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, прежде, чем разжигать костер, нужно подготовить площадку. Этот пункт входит в принятые в текущем году новые правила противопожарной безопасности. В документе указано, что очаг должен находиться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 30 — от лиственного леса или деревьев и 100 — от хвойных.

После, как утверждает юрист, необходимо отделить территорию в радиусе 10 метров от костра минерализованной полосой, шириной не менее 40 сантиметров. В целях безопасности рекомендуется также убрать по периметру сухостой, траву и валежник. Одним из способов их утилизации является сожжение, но делать эту нужно в яме диаметром не менее метра и глубиной не менее 30 сантиметров. Если яму делать не хочется, можно использовать металлическую емкость с крышкой.

Для тех, кто не соблюдает противопожарную безопасность, утверждает специалист, предусмотрена административная статья 20.4. Правонарушителю будет грозить штраф от одной до двух тысяч рублей. В некоторых случаях его сумма может быть увеличена до двух-четырех тысяч, а в случае возникновения пожара штраф составит четыре-пять тысяч рублей и возможно наступление уголовной ответсвенности.