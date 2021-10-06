Как бороться с шумными соседями, не нарушая закон

Шумные соседи могут отравлять жизнь целому подъезду, а то и дому. Существует множество способов угомонить скандалистов, любителей музыки или бесконечных ремонтов, но большинство из них, так или иначе, связаны с нарушением закона. Пресс-служба Роскачества рассказала, как нужно поступать в том случае, если соседи ведут себя слишком шумно.

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В первую очередь нужно позвонить участковому или в полицию и описать ситуацию. Прибывшие на место правоохранители зафиксируют правонарушение и если соседи на самом деле нарушают порядок, то им выпишут штраф. Участковому заявление можно написать позднее – он проверит представленные факты и проведет с шумящими жильцами беседу.

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На соседей можно пожаловаться и в ТСЖ или в ЖЭК. Правда, эти структуры не имеют карательных инструментов и могут лишь поговорить с нарушителями о правилах жизни в многоквартирных домах. Чаще всего, к их помощи прибегают в первую очередь, а уже потом решают проблему с привлечением стражей закона.

Можно сразу обратиться в суд, но перед этим стоит запастись видеоматериалами со звуком и показаниями других соседей. Идеальным вариантом будет самостоятельный замер уровня шума специальным прибором, чтобы доказать, что допустимые нормы превышены. В Роскачестве напоминают, что 7:00 до 23:00 уровень шума может достигать 55 децибел. Это звук, сравнимый по громкости с работой исправного автомобильного двигателя.

Ночью, с 23:00 до 7:00 уровень шума не должен превышать 45 децибел – это звук стиральной или посудомоечной машины. Все эти правила действительны не только для помещений, но и для придомовых территорий. Шум во дворе также считается нарушением, которое может караться штрафом.

В Роскачестве предупредили, что не стоит пытаться самостоятельно решить проблему, прибегая к угрозам, побоям, оскорбительным посланиям, ответному шуму. Также запрещено портить имущество – общественное и соседей. Попытавшись разобраться этими популярными у нас способами, можно из пострадавшей стороны превратиться в нарушителя.

В последнее время в качестве «орудия возмездия» против шумных соседей часто используют виброколонки. Это портативное акустическое устройство, передающее звуковые волны через любую твердую поверхность. Если подключить виброколонку к источнику звука и закрепить на стене, смежной с шумными соседями, на потолке или полу, то она превратит соседнее помещение в большой динамик.