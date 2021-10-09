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10 неожиданных способов использования микроволновки

BigPicture.ru
2 часа назад

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

10 неожиданных способов использования микроволновки
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru

А мы решили найти вам десятку неожиданных свойств микроволновки и в то же время полезных советов.

1. Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, разогрейте их на полной мощности тридцать секунд.

2. Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфетку и прогреть его на полной мощности одну минуту, хлеб снова станет как свежий.

3. Миндаль легко чистится, если положить его в кипящую воду и прогреть тридцать секунд на полной мощности.

4. Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев их в воде четыре-пять минут на полной мощности.

5. Апельсин или грейпфрут легко очистить от белой мякоти, если их прогреть в течение тридцати секунд на полной мощности.

6. В микроволновке легко и быстро можно высушить цедру апельсинов и грейпфрутов. Выложите ее на бумажные салфетки и прогрейте на полной мощности две Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru минуты. Во время прогревания цедру нужно перемешивать. После остывания она становится сухой и ломкой. Храните сушеную цедру в плотно закрытой посуде.

7. Микроволновая печь поможет выдавить сок из лимона или апельсина практически до капельки даже при очень толстой кожуре цитрусовых. Прогрейте фрукты несколько минут в микроволновке, дайте остыть, и вы с легкостью выжмете из них сок.

8. В микроволновке можно сушить на зиму зелень, овощи, а также сухарики и орехи.

9. Можно растопить засахарившийся мед за 1–2 минуты.

10. В СВЧ можно выбить въевшийся запах из разделочных досок — их нужно вымыть, натереть лимоном и «прожарить» в микроволновке.

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