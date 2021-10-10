5 способов сделать квартиру мечты из хрущевки

Рассказываем, какие детали и интерьерные хитрости превратят даже небольшую квартирку в стильное и уютное место.

Использовать натуральные материалы

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Не то чтобы пластик — это некрасиво. В магазинах декора много пластиковых изделий: большинство из них дешевые сами по себе и дешево выглядят. Чтобы использовать их в интерьере так, чтобы было красиво и вау, нужна насмотренность и умение сочетать фактуры. Дерево, камень, мрамор, керамика, стекло, металл, шерсть, конопля и другие натуральные материалы стоят чуть дороже, но зато выглядят уместно в любой квартире. Да и пить из хрустальных бокалов приятней, чем из пластикового стакана.

Распределить по стенам зеркала и стекла

Зеркала создают иллюзию большего пространства, имитируя окна и двери в другие комнаты. Купите одно большое зеркало в пол и несколько небольших для столика и полок. Они не только визуально расширяют комнату, но и создают красивые солнечные блики.

К слову, любые отражающие и преломляющие свет поверхности создадут иллюзию, будто квартира блестит чистотой. Это могут быть хрустальные бокалы, узорные подсвечники, блестящие статуэтки и мерцающие гирлянды. Идеальный вариант — стеклянные стеллажи, внутри которых можно поставить вещи и книги.

Убрать ненужное, выставить красивое

Большая проблема маленьких квартир — нагромождение ненужных вещей, которые больше некуда деть. То, что вы совсем не используете, отдайте на благотворительность или друзьям. Остатки распределите по красивым контейнерам, ящикам и коробкам. Не скупитесь, ведь они будут постоянно перед глазами.

Убрав ненужное, вы можете заполнить пустоту красивым. Признайтесь — у вас есть кружка или плед, которые вы купили, но не пользуетесь, потому что боитесь испортить? Не откладывайте красивые вещи на потом, а ставьте их на самом виду.

Сделать нейтральные стены, но купить яркую мебель

Дизайнеры советуют красить хрущевки в белый или любой светлый цвет, так как они визуально «расширяют» пространство. Однако некоторым не нравится, когда их дом выглядит как санитарная комната в больнице. Цвет стен может быть любым, главное — однотонным (без цветочных и пестрых обоев), глубоким и чтобы нравился вам лично. Чтобы пространство не казалось скучным, добавьте веселья в мебель и аксессуары.

Добиться единства оформления