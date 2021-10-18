Ошибки при стирке, которые портят одежду

Чтобы вещи не потеряли форму и сохранили презентабельный вид, необходимо не только хорошо ухаживать за ними, но и правильно их стирать. О том, как избежать проблем со стиркой и сохранить одежду, читайте в материале “Рамблера”.

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Сортировка вещей

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Вряд ли кому-то придет в голову стирать цветную одежду вместе с вещами белого цвета: очевидно что ни к чему хорошему это не приведет. Однако сортировать вещи по типу ткани многие хозяйки не считают необходимым. Шерстяные, синтетические, шелковые и другие вещи требуют разной температуры воды во время стирки. Их совместная стирка может привести к деформации той или иной вещи.

Количество стирального порошка

В данном случае больше — не значит лучше. Избыток средства плохо вымывается из ткани, оставаясь в складках и швах. Кроме того, если вы переусердствуете с количеством порошка, в стиральной машине образуется слишком много пены, а она может задерживать грязь в области манжет и воротников блузок и рубашек.

Кстати, то же касается и отбеливателя: его избыток при стирке белых вещей может привести к их порче, поскольку средство делает ткань менее прочной.

Удаление пятен

Яростно тереть пятно на одежде, надеясь таким образом скорее от него избавиться, — плохая идея. Ткань истончится и вещь будет испорчена. Избавляться от пятен необходимо аккуратно, оставив средство для удаления пятен на испачканном месте в течение некоторого времени, а затем аккуратно застирать вещь или промокнуть пятно тканью белого цвета, прежде, чем отправить вещь в стиральную машину.

Загрузка одежды в стиральную машину

Во-первых, необходимо помнить о том, что загружать барабан стиральной машины под завязку не стоит: это может привести к порче как вещей, так и самой машинки. Отправляя одежду в стиральную машину, выворачивайте ее наизнанку: это предохранит брюки, рубашки и джемперы от быстрой потери цвета. Молнии на одежде перед стиркой должны быть застегнуты, иначе есть риск, что зубчики повредят другие вещи. А вот пуговицы, напротив, лучше расстегнуть: так вероятность того, что они оторвутся, будет меньше.

Сушка одежды

Если у вас нет специальной сушилки или машинка не оснащена функцией сушки белья, приходится развешивать белье по-старинке. Для начала возьмите за правило освобождать стиральную машинку от вещей сразу после того, как стирка закончилась. В противном случае одежда потеряет свежесть, обретет неприятный запах и ее снова придется стирать. Важен и сам способ сушки одежды. Например, вещи, которые могут растянуться, лучше не вешать ни на веревку, ни на плечики, а аккуратно разложить на сушилке для белья. Остальные вещи можно аккуратно развесить, стараясь не сушить рядом цветные и черные вещи.

Кстати, развешивать высохшую одежду тоже необходимо с умом. Так, например, юбки и брюки лучше вешать на специальные вешалки, чтобы предотвратитьобразование на одежде складок. Для хранения тонких свитеров выбирайте мягкие плечики с поролоновыми вставками. А тяжелые свитера, толстовки и кофты лучше всего хранить на полках.

Уход за стиральной машиной