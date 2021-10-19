Почему тяжелое одеяло помогает от бессонницы

Утяжеленное одеяло помогает справиться с тревожностью, бессонницей и чувством одиночества. Рассказываем, почему этот предмет должен быть в каждой спальне.

Что такое тяжелое одеяло

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Тяжелое (также — утяжеленное) одеяло напоминает стеганый плед. Оно разделено на маленькие отсеки, заполненные стеклянными, металлическими или пластиковыми гранулами. Общий вес гранул оставляет от 6 до 10 кг, но они равномерно распределены по одеялу.

С чем помогает справиться

Тревога и бессонница. Младенцы быстрее засыпают, когда их уютно кутают в пеленки: плотная ткань не дает ворочаться из стороны в сторону. Тут похожий принцип: вероятно, сначала вы по привычке будете много шевелиться, но вес одеяла «заземлит» к постели. В итоге вы заснете быстрее: отзывы в интернете обещают, что такой сон будет «лучшим за всю жизнь».

Стресс и депрессия. Впервые тяжелые одеяла использовали на пациентах с депрессией, тревожными расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством. После успешных испытаний врачи предложили продавать одеяла по всему миру, чтобы помочь людям с подобными расстройствами и с бессонницей.

Исследования шведских ученых в 2020 году показали, что легкое давление на кожу снижает уровень гормона стресса кортизола. Под тяжелым одеялом в увеличенном объеме вырабатывается серотонин — гормон, который регулирует настроение и режим сна. Спустя год использования 78% добровольцев полностью избавились от бессонницы, сообщают исследователи в Journal of Clinical Sleep Medicine.

Чувство одиночества. Во время пандемии многие столкнулись с «тактильным голодом» — нехваткой прикосновений, объятий и того самого небольшого давления, которое успокаивает нервную систему. Тяжелое одеяло создает иллюзию «приятного веса»: будто вас обнимают или на спине лежит полный котик.

Кому противопоказано

Одеялом нельзя накрывать детей до пяти лет и животных, так как они не поднимут вес своего тела самостоятельно.

Как выбрать тяжелое одеяло