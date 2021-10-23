Ученые создали деревянный нож, который оказался прочнее и острее стального

Сотрудникам Мэрилендского университета (США) удалось упрочнить в 23 раза обычную древесину. Статья с описанием метода была размещена на сайте EurekAlert.

Отмечается, что по результатам проведенных работ ученые пришли к выводу, что полученные из такой древесины ножи почти в три раза острее ножей из стандартной нержавеющей стали.

Американские химики убрали из дерева такие мягкие компоненты как гемицеллюлоза и лигнин, но при этом не повредили целлюлозный каркас. После удаления лигнина древесина стала более гибкой и хрупкой, однако эту проблему удалось быстро решить с помощью прессования обработанного материала при высокой температуре.

На завершающем этапе работы изделие из упрочненного дерева покрыли минеральным маслом для предотвращения впитывания воды. В публикации отмечается, что ножи из такого дерева можно затачивать так же, как и металлические.