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Ученые создали деревянный нож, который оказался прочнее и острее стального

ТК «Звезда»
52 минуты назад

Сотрудникам Мэрилендского университета (США) удалось упрочнить в 23 раза обычную древесину. Статья с описанием метода была размещена на сайте EurekAlert.

Ученые создали деревянный нож, который оказался прочнее и острее стального
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Отмечается, что по результатам проведенных работ ученые пришли к выводу, что полученные из такой древесины ножи почти в три раза острее ножей из стандартной нержавеющей стали.

Американские химики убрали из дерева такие мягкие компоненты как гемицеллюлоза и лигнин, но при этом не повредили целлюлозный каркас. После удаления лигнина древесина стала более гибкой и хрупкой, однако эту проблему удалось быстро решить с помощью прессования обработанного материала при высокой температуре.

На завершающем этапе работы изделие из упрочненного дерева покрыли минеральным маслом для предотвращения впитывания воды. В публикации отмечается, что ножи из такого дерева можно затачивать так же, как и металлические.

Помимо этого, специалисты обнаружили, что и гвозди из обработанного данным образом дерева такие же крепкие и острые, как и стальные. Еще одной возможной сферой использования модернизированной древесины, по мнению ученых, может стать изготовление сверхизносостойкого паркета.

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