HR-платформа «Пульс» стала лауреатом премии Best For Life Design Award 2021

Платформа «Пульс» стала лауреатом в номинации «Лучшее технологическое решение в сфере HR» премии Best For Life Design Award 2021.

«Пульс» — это собственная разработка Сбера и уникальный продукт на российском рынке, не похожий на классические банковские сервисы и привычные HR-системы. В «Пульсе» решается большинство задач: поиск коллег, оформление отпуска, заказ справок, аналитика о состоянии команды, выполнение целей, интегрированный поиск и наём специалистов, развитие навыков и компетенций сотрудников, управление карьерой.

Уникальность платформы заключается в том, что AI задействован почти во всех реализованных процессах, а рекомендательные модели помогают руководителям в принятии решений. Ежемесячно платформой пользуется более 210 тыс. сотрудников, а уровень их удовлетворённости составляет 82,3%, что намного выше отраслевого стандарта.

В 2021 году «Пульс» был удостоен двух премий Red Dot в номинациях Communication & Brand и B2B Apps. Вскоре продукт будет доступен внешним клиентам.

Мы создали HR-платформу, которая позволяет сотруднику легко и неформально получать кадровые сервисы в режиме реального времени. В то же время с помощью "Пульса" можно решить весь спектр задач, входящих в HR-цикл: от постановки целей и оценки результатов до непрерывного развития навыков персонала — и всё это на любом устройстве и в едином интерфейсе

Наталия Ахмина

Директор дивизиона «HR-платформа» Сбербанка