5 вещей, которые надо не забыть сделать в долгие выходные

С 4 по 7 ноября в России нерабочие праздничные дни. «Рамблер» собрал идеи, как с пользой для себя и дома провести четыре выходных.
Велик соблазн в долгие выходные сделать все, что вы откладывали несколько месяцев: разморозить холодильник, закупиться продуктами, провести генеральную уборку, завоевать мир.
Но выходные нужны, чтобы отдыхать, и (почти) ничего более. Просто отдохните — мир не развалится, если вы побездельничаете час-другой. «Отключите» голову, сделайте то, что приносит радость: полистайте книгу, порисуйте, наденьте что-то красивое. В конце концов, просто выспитесь.
Когда вы почувствуете, что сил достаточно для дополнительных дел, переходите к следующему пункту.
Мы часто откладываем «на потом» дела, которые кажутся неподъемными. В итоге они копятся и давят — но расправиться с ними можно за пять минут. Подклеить ручку к кружке, сменить батарейки в пульте, сложить журналы в кучку — и дом уже станет аккуратней.
Библиотека — украшение любого дома: здорово, когда книги в ней стоят по цветам, по размеру или просто по порядку. Выделите час времени, чтобы разобрать книги. Оставьте то, что вы любите или хотите передать по наследству, а остальное отдайте в библиотеки.
Готовка может быть как медитацией, так и мучением. Сделайте на кухне что-то необычное — но не потому что надо, а потому что хочется. Например, домашние пельмени, торт, шашлыки — подключите к готовке и семью, чтобы готовка шла веселей.
Не надо себя заставлять, если в нынешнем обустройстве все устраивает. Если нет, перестановка мебели поможет взглянуть на пространство по-новому и сэкономить пару квадратных метров. Вдохновляйтесь интерьерными идеями в Instagram, Pinterest или архитектурных журналах. А если не понравится, у вас будет пара дней, чтобы все вернуть на место.