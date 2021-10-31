5 вещей, которые надо не забыть сделать в долгие выходные

С 4 по 7 ноября в России нерабочие праздничные дни. «Рамблер» собрал идеи, как с пользой для себя и дома провести четыре выходных.

Отдохнуть

Велик соблазн в долгие выходные сделать все, что вы откладывали несколько месяцев: разморозить холодильник, закупиться продуктами, провести генеральную уборку, завоевать мир.

Но выходные нужны, чтобы отдыхать, и (почти) ничего более. Просто отдохните — мир не развалится, если вы побездельничаете час-другой. «Отключите» голову, сделайте то, что приносит радость: полистайте книгу, порисуйте, наденьте что-то красивое. В конце концов, просто выспитесь.

Когда вы почувствуете, что сил достаточно для дополнительных дел, переходите к следующему пункту.

Исправить бытовые мелочи

Мы часто откладываем «на потом» дела, которые кажутся неподъемными. В итоге они копятся и давят — но расправиться с ними можно за пять минут. Подклеить ручку к кружке, сменить батарейки в пульте, сложить журналы в кучку — и дом уже станет аккуратней.

Сложить аккуратно книги

Библиотека — украшение любого дома: здорово, когда книги в ней стоят по цветам, по размеру или просто по порядку. Выделите час времени, чтобы разобрать книги. Оставьте то, что вы любите или хотите передать по наследству, а остальное отдайте в библиотеки.

Приготовить что-то необычное

Готовка может быть как медитацией, так и мучением. Сделайте на кухне что-то необычное — но не потому что надо, а потому что хочется. Например, домашние пельмени, торт, шашлыки — подключите к готовке и семью, чтобы готовка шла веселей.

Сделать перестановку