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Россиянам рассказали, какие подарки на Новый год принесут бедность

News.ruиещё 1
1 час назад

«Главред» подготовил список подарков, которые нельзя дарить и принимать в преддверии года Тигра. В этот перечень попали ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести их владельцу проблемы на весь год, пишет издание.

Россиянам объяснили, какие подарки сделают их бедными
Фото: Britta Pedersen/ZBBritta Pedersen/ZB

Автор материала отмечает, что в 2022 году нельзя дарить мелкие подарки, в частности, духи и косметику для волос, так как тигр — животное царственное, он этого не одобрит. При том сумки и пустые кошельки, преподнесённые в год Тигра, несут финансовые проблемы и бедность в дом.

Кроме того, на Новый год нельзя дарить зеркало в виде пудреницы, палетки с тенями или набор блесков. По мнению автора материала, такие вещи несут в себе моментальный негатив и создадут на весь год серьёзные проблемы. Если человек получил такой подарок, то следует отложить его в дальнее место, а позже избавиться от него.

Ранее «Главред» перечислил предметы, которые должны лежать в кошельке, чтобы обеспечить его владельцу финансовую прибыль. Например, там непременно должен находиться листочек мяты. При этом само изделие должно быть из натуральной кожи.

При этом самыми сильными денежными талисманами являются изображение виноградной грозди, кусочек корицы и бобы.

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