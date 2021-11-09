Россиянам объяснили, какие подарки сделают их бедными

«Главред» подготовил список подарков, которые нельзя дарить и принимать в преддверии года Тигра. В этот перечень попали ножи, ножницы и штопор, так как эти предметы могут принести их владельцу проблемы на весь год, пишет издание.

Фото: Britta Pedersen/ZB Britta Pedersen/ZB

Автор материала отмечает, что в 2022 году нельзя дарить мелкие подарки, в частности, духи и косметику для волос, так как тигр — животное царственное, он этого не одобрит. При том сумки и пустые кошельки, преподнесённые в год Тигра, несут финансовые проблемы и бедность в дом.

Кроме того, на Новый год нельзя дарить зеркало в виде пудреницы, палетки с тенями или набор блесков. По мнению автора материала, такие вещи несут в себе моментальный негатив и создадут на весь год серьёзные проблемы. Если человек получил такой подарок, то следует отложить его в дальнее место, а позже избавиться от него.

Ранее «Главред» перечислил предметы, которые должны лежать в кошельке, чтобы обеспечить его владельцу финансовую прибыль. Например, там непременно должен находиться листочек мяты. При этом само изделие должно быть из натуральной кожи.