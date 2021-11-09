5 причин, почему американское жилье хуже российского

Мы привыкли восторгаться американским: машинами, зарплатами, медициной, сервисом, наукой. Но оказывается, в США не все так благополучно, как кажется. Кое в чем Америка здорово уступает России, например, в качестве и комфорте бюджетного жилья. Оказывается, в наших домах и квартирах жить уютнее и удобнее, чем в американских, и вот пять причин так считать.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

1. Звукоизоляция

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Отвратительная защита от внешних звуков — отличительная особенность жилья как советского, так и современного российского. Но оказывается, даже в «хрущевках» звукоизоляция лучше, чем в американских квартирах. В США обожают возводить стены из гипсокартона, фанеры или ДСП, и мы сейчас говорим не только о межкомнатных перегородках.

Большинство американцев, живущих в бюджетных квартирах, в курсе всех жизненных перипетий соседей, ведь им отлично слышны не только семейные дрязги, но и просто разговоры. Еще один минус таких стен — они совершенно не приспособлены для размещения тяжелых предметов. Повесить телевизор на стену удается очень немногим счастливчикам, поэтому в большом почете телевизионные тумбы и всевозможные стойки для аппаратуры.

2. Крошечные кухни

Маленькие кухни, доставшиеся нам в наследство от СССР, вызывают раздражение не у одного поколения домохозяек. Увы, не намного улучшилась ситуация и в современных квартирах в многоэтажных домах. Возможно, вам станет легче, если мы сообщим, что среднестатистическая кухня жителя американского мегаполиса еще меньше. Да, это возможно — кухни в США нередко напоминают камбуз подводной лодки, где даже вдвоем находиться проблематично.

Кстати, в отличие от россиян, американцев не огорчают такие кухни и это связано, прежде всего, с их менталитетом. В США принято принимать пищу в гостиной, возле телевизора, а также питаться в кафе и ресторанах. А для приготовления сэндвичей и овсяных хлопьев с молоком с головой хватает даже похожего на кладовку помещения. Им не понять нашего стремления собраться всей семьей на кухне, да еще и позвать гостей.

3. Единый объем

В США коридоры, холлы и прихожие — прерогатива дорогого элитного жилья. Простые американцы живут в квартирах, представляющих одно или несколько помещений, плавно переходящих друг в друга и в кухню. Это практически то, что мы сейчас называем студией.

Молодые любители скандинавского стиля Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru в восторге оттого, что дверь квартиры открывается в спальню, а рабочий стол частично находится в кухонной зоне. Но для поколения постарше и тех, кто ценит уединение и личное пространство, жизнь в такой зонированной квартире без дверей и переходов — настоящая пытка.

4. Окна без форточек

Когда-то наши окна были оснащены форточками для проветривания или, на худой конец, открывающимися в верхней части фрамугами. Сейчас в почете металлопластиковые окна с функцией проветривания. США как форточки, так и привычные нам окна с летним и зимним проветриванием редкость. Чаще всего в квартирах и домах ставят традиционные раздвижные окна, унаследованные у Британской империи.

Окна с поднимающимися створками безопаснее при сильном ветре, но такие слайдеры не слишком удобны при проветривании, а мыть их настоящее мучение. Многих наших сограждан, по тем или иным причинам оказавшихся в США, в квартирах американцев больше всего раздражает именно конструкция окон.

5. Конструкция душа

В наших ванных комнатах и душевых чаще всего можно встретить лейки на гибких шлангах, которыми очень удобно пользоваться. В США традиционно душ закреплен жестко и не оставляет пользователю права выбора. Именно поэтому американки используют те самые шапочки для душа, которые часто вызывают у нас недоумение. А что делать — попробуйте не намочить волосы, когда приходится вместо того чтобы поливать себя, самой крутиться под струями воды.