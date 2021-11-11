«Конские цены»: почему россияне рискуют остаться на улице

«Поток арендаторов где-то такой же, как был в 2019 году, спрос в этом сезоне хороший. Люди начали возвращаться с «удаленки», приехало много студентов, возвращаются те, кто уезжал в пандемию к себе на родину. Конечно, цены на аренду подскочили, они будут высокими еще в ближайший месяц. Дальше сезон закончится и ценники опять чуть упадут и придут к тем значениям, которые были до начала сезона», — говорит Роман Бабичев, руководитель департамента аренды московского агентства недвижимости «Азбука Жилья».