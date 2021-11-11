«Конские цены»: почему россияне рискуют остаться на улице

Средняя стоимость аренды квартиры в крупных городах России достигла 20,8 тысячи рублей. Это на 23% больше показателя прошлого года. "Рамблер" выяснил, почему так произошло.
"Я уже месяц пытаюсь найти квартиру в Москве, но цены конские. Зарплаты ведь остались прежними, а ценник поднялся. То, что раньше стоило 45 тысяч, теперь предлагают за 80! И мы говорим не про шикарные, а про вполне обычные квартиры. Это ужас, если ты живешь один", - пишет девушка по имени Татьяна в Facebook.
Пока наиболее популярны предложения в отдаленных районах, с хорошей транспортной доступностью. Их стоимость составляет 35–40 тыс. рублей в месяц.
По словам экспертов, цены на арендные квартиры растут из-за высокого спроса, который увеличился на 20%. Чаще всего однокомнатные квартиры, на которые пришлась половина всех запросов потенциальных арендаторов.
"Из-за роста цен на вторичном рынке, некоторые категории населения стали рассматривать аренду жилья вместо приобретения собственного», — пояснил Сергей Хахулин, руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости «Авито».
Рынок аренды квартир в Москве переживает пик спроса. Как только спрос на жилье снизится, за ним последуют и цены.
«Поток арендаторов где-то такой же, как был в 2019 году, спрос в этом сезоне хороший. Люди начали возвращаться с «удаленки», приехало много студентов, возвращаются те, кто уезжал в пандемию к себе на родину. Конечно, цены на аренду подскочили, они будут высокими еще в ближайший месяц. Дальше сезон закончится и ценники опять чуть упадут и придут к тем значениям, которые были до начала сезона», — говорит Роман Бабичев, руководитель департамента аренды московского агентства недвижимости «Азбука Жилья».
По мнению экспертов, если есть возможность подождать со съемом квартиры, то лучше перенести эти планы на зиму, когда рынок восстановится.
«Лучше всего снимать жилье в декабре-январе или в мае-июне, в это время меньше всего желающих арендовать жилье. Можно снять хороший вариант за вменяемые деньги, а может еще и получить дисконт у хозяина», — добавил Роман Бабичев.