Сбывают по-чёрному. Как россиян водят за нос во время распродаж

Ноябрь традиционно называют удачным временем для покупок. Именно на этот месяц приходятся главные распродажи года — «день холостяка» 11.11 и «чёрная пятница». Но всё чаще россияне ловят продавцов на обмане: в обычное время товар может стоить дешевле, чем во время «грандиозных скидок». Как не попасться на уловки маркетологов и купить товар по самой выгодной цене, «Секрет» узнал у экспертов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

11 ноября в России стартовала масштабная распродажа, которую часто путают с «чёрной пятницей».

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Пришло это веяние из Китая. Изначально в этот день в Поднебесной праздновали День холостяка — дата с четырьмя единицами символизировала одиночество.

Красивая дата пришлась по душе маркетологам онлайн-площадки Alibaba Group. В 2009 году они запустила в этот день акцию «Всемирный день шопинга», которая произвела фурор. Спустя три года распродажа получила международную огласку — и стала второй по значимости после «чёрной пятницы».

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У термина «чёрная пятница» много версий появления. Одна из них связана с Днём благодарения в США, который празднуется в последний четверг ноября. «Чёрная пятница» — последняя пятница ноября, сразу после Дня благодарения, и тот день, с которого традиционно стартуют рождественские распродажи. Сегодня это день, когда представители розничной торговли дарят большие скидки покупателям. И если раньше «чёрная пятница» проходила одним днём, то теперь в несколько (в России в этом году продлится четыре дня, с 25 по 28 ноября включительно), а некоторые магазины предлагают скидки даже в течение нескольких недель.

Скидки действительно продлили на несколько дней. Но тенденция такова, что маркетплейсы устраивают распродажи даже не неделю, а целый месяц. Так, Wildberries стартовали с «грандиозными скидками» не 11 ноября, а 28 октября — в день введения локдауна в крупных городах России. «Яндекс Маркет» и вовсе заявил, что «чёрная пятница» на маркетплейсе продлится весь ноябрь.

«Прогревы» аудитории тоже стали куда более эффектными. В 2021 году скидочная истерия начала нарастать уже с конца октября. Именно тогда интернет заполонили видео, как в людных местах россияне кричат в телефон. Не громко разговаривают, а именно орут: «А-а-а-а».

Пользователи Сети долго пытались разобраться, в чём дело. А разгадка оказалась простой: АliExpress в преддверии распродажи 11 ноября выпустил игру, где за крики дают виртуальные коробки с призами. Так что к самому старту распродаж многие подошли с изрядно прогретыми (и с расшатанными нервами).

Стоит ли игра свеч?

Пандемия подстегнула интерес россиян к низким ценам, акциям и скидкам. Так, прошедшая в 2020 году «чёрная пятница» стала самой успешной для российских онлайн-магазинов за четыре года, рассказали «Секрету фирмы» аналитики сервиса «ЮKassa». Средний чек достиг 4963 рублей, прибавив 12% по сравнению с «чёрной пятницей» 2019 года. Чаще всего россияне покупали на распродаже электронику, одежду и обувь, бытовую технику и товары для дома.

Интерес к глобальным распродажам не ослабел к 2021 году. «"Чёрная пятница" и не менее крупная распродажа "11.11" в этом году очень популярны — маркетологи постарались. На главных страницах интернет-магазинов ведётся обратный отсчёт до больших скидок. Раньше такой огласки у этих акций не было — все знали об их существовании, но относились спокойнее», — сказал «Секрету» Антон Ларин, СЕО сервиса продажи товаров на маркетплейсах XWAY.

За первые 10 дней ноября россияне искали информацию о распродаже более 710 000 раз, следует из данных сервиса «Яндекс подбор слов».

«Рост популярности виден по данным поиска "Яндекса". Обычно люди начинают интересоваться "чёрной пятницей" с сентября, а пик запросов приходится на начало распродаж. В ноябре 2020 года пользователи "Яндекса" спрашивали про "чёрную пятницу" 2,7 млн раз», — говорится в исследовании «Яндекса».

В 2021 году россияне планируют потратить в "чёрную пятницу» на треть больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании портала SuperJob. Участники акции намерены потратить в среднем 18 500 рублей (на треть больше средней суммы 2020 года). Среди самых популярных товаров — одежда (26%), электроника и бытовая техника (21%).

Но может ли российский бизнес, который серьёзно пострадал от пандемийных ограничений, предложить потребителям «грандиозные скидки»?

Опрошенные «Секретом» эксперты говорят о том, что размер реальной скидки может составлять от 5% до 15%, а всё, что выше, — уловки маркетологов.

«Основная цель — заманить покупателя в магазин. И лучшее средство — нарисовать скидку от 30% и выше — а дальше заполучить клиента. При этом до и после "чёрной пятницы" тот же товар может стоить дешевле», — пояснил председатель правления международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Такая тенденция характерна не только для России. Так, исследователи из Великобритании обнаружили, что 85% товаров, участвующих в «чёрной пятнице» в 2019-м, в течение года продавались по той же и даже более низкой цене. Соответственно, в этих случаях выгоду получил уж точно не покупатель.

Впрочем «ловкостью рук» славятся не только продавцы, но и маркетплейсы. Так, пользователи Сети уже начали жаловаться на технические ошибки в сервисах, из-за которых нельзя купить приглянувшийся товар по указанной цене.

«Заметил в акции на "11.11" ноутбук за 11 990 рублей. При этом пользователи с премиальной подпиской могут купить его ещё за день до того, как это смогут сделать все остальные. Хорошо, покупаем подписку. В ночь акции открываем сайт, сразу же кидаем ноутбук в корзину, пробуем оформить заказ. И? Правильно — ошибка. Пишем в техподдержку. В ответ — отписка. Через 45 минут все акционные ноутбуки были раскуплены. За это время я, наверное, раз 30 в разное время пробовал оформить корзину, но это так и не получилось. После того как ноутбуки закончились, я попробовал оформить заказ без ноутбука и с другими товарами, и — о чудо! — всё получилось. Совпадение? Не думаю», — жалуется пользователь.

Другой иронизирует над стоимостью PlayStation 3, которая со скидкой продаётся в одном из магазинов на зарубежном маркетплейсе за 24 000 рублей, в то время как ещё в июле её можно было купить за 19 000 рублей.

Впрочем, часть опрошенных «Секретом» экспертов утверждает, что ценообразование перед крупными распродажами строго контролируют: хитростей стало меньше — сейчас многие беспокоятся о своём имидже.

«Если речь идёт о небольших брендах, например Instagram-бутиках, имеет смысл заблаговременно начать следить за стоимостью желаемой вещи, чтобы убедиться в реальности скидки. На маркетплейсах интерес покупателя всегда на первом месте: сами площадки не дают продавцам искусственно увеличивать цены перед акциями», — сказал Антон Ларин.

Часть игроков рынка утверждают, что вовсе не используют уловки, чтобы сохранить лояльность покупателей. «Во-первых, сейчас "интернет помнит всё", во-вторых, покупатель, найдя обман, больше не вернётся к вам, и, в-третьих, площадки-агрегаторы осуществляют проверку перед размещением магазинов на своих площадках. Если агрегатор нашёл несоответствие цен, то участника дисквалифицируют», — говорит Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника».

Как понять, что скидка — фейк?

Чаще всего крупные компании вносят акции в маркетинговый план и согласовывают их как минимум за квартал, объясняет маркетолог, CEO коммуникационного агентства Konnov Media Андрей Коннов. То есть если такой игрок объявляет, что участвует в «чёрной пятнице» и даёт возможность купить товары со скидкой, то, скорее всего, это действительно так.

Если же это небольшая компания, то нужно быть осторожнее и всегда сравнивать цены у конкурентов, советует Коннов. «Не стоит зацикливаться на самой низкой цене, потому что за ней может прятаться мошенник, который ничего не собирается продавать или отправит похожий товар сомнительного качества. Цена должна соответствовать среднерыночной. То же касается онлайн-курсов и тренингов, так как концентрация мошенников и обмана здесь огромная», — говорит он.

Андрея Коннова:

Искусственный дефицит.

«Только один день, только три часа, только в пятницу, только 100 экземпляров, которые мы продадим только в "чёрную пятницу"», — это всё пишут для того, чтобы покупатель почувствовал, что предложение ограничено и нужно покупать именно сейчас.

Скидки на раннее бронирование.

«Так, ребята, только сегодня, в "чёрную пятницу", открываем раннее бронирование, только сегодня вы можете купить наш товар с максимальной выгодой», — но никто не предупредит, что чаще всего ранее бронирование не поможет сэкономить, а порой даже окажется, что заплатить пришлось больше.

Манипуляция страхом.