6 лайфхаков для быстрой сушки вещей после стирки

Пришли холода, а это значит, что у многих возникают проблемы с сушкой белья после стирки. Не у всех есть специальные сушильные машины, а в квартире или на балконе вещи сохнут долго. Часто люди развешивают одежду на батареях, чтобы ускорить процесс, но так лучше не делать. Мы нашли выход и собрали несколько полезных лайфхаков о том, как высушить вещи после стирки быстро и правильно.

В сезон холодов и дождей высушить постиранное белье быстро не получается. Можно купить сушилку, но стоит она недешево, да и потребляет много электроэнергии. Люди стараются найти эффективные способы сушки, но не все они действительно полезны.

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Мы подобрали несколько дельных советов для того, чтобы высушить мокрую одежду не потратив на это много времени и не используя специальные приборы.

1. Утренняя стирка

Стирать постельное белье лучше утром. За день оно успеет просохнуть, и вечером его уже можно сложить в шкаф. Помните: чем выше плотность ткани, тем дольше она сохнет. Если вещи можно стирать не только в режиме деликатной стирки, поставьте их на дополнительный круг вращения, перед тем как вынуть из машинки. Развешивать постельное белье лучше всего в местах, где хороший поток воздуха, или в комнате, в которую заходят реже всего.

2. Простыни на перилах

Чтобы постельное белье не было измятым, его нужно хорошенько встряхнуть сразу после стирки. Лучше всего сушить его на перилах, если в вашем доме есть лестница. Так простыни и пододеяльники будут растянуты во всю длину в ровном вертикальном положении. Не забудьте проверить перед сушкой, нет ли на перилах неровностей и шероховатостей, чтобы на ткани не появились зацепки.

3. Постельное белье на дверях

Двери и карнизы тоже отлично подойдут для сушки мокрого белья. На вешалке-сушилке помещаются только вещи небольших размеров, а для сушки постельного белья удобнее использовать двери. Благодаря высоте, на них можно вешать покрывала и простыни. Двери нужно держать открытыми, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха и не повредить ткань. Обязательно проверьте, нет ли на поверхности дверей пыли или грязи, чтобы не запачкать свежевыстиранные вещи.

Постельное белье также можно сушить, прикрепив его с помощью прищепок в дверных проемах или растянув между высокими предметами мебели. Лучше всего делать это в больших комнатах, которые редко используются.

4. Никогда не кладите влажные вещи на батареи!

Хотя многие используют такой популярный способ сушки дома, он несет прямую опасность возгорания. Под мокрой тканью образовывается конденсат, который приводит к возникновению сырости и грибка. Со временем батареи могут заржаветь. Кроме того, такой способ сушки негативно влияет на качество обогрева дома, поскольку влага препятствует достижению желаемой комнатной температуры.

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5. Проветривайте дом, чтобы избежать появления конденсата

Чтобы в доме не было слишком влажно, нужно позаботиться о хорошей вентиляции. Часто открывайте окна и проветривайте комнаты. Важно подбирать качественные вытяжки, которые помогут уменьшить количество конденсата.

6. Храните постельное белье в идеальном порядке