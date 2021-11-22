Как надолго сохранить свежесть продуктов: необычные лайфхаки

Иногда мы покупаем продукты с запасом, например, по акции. И в таких случаях хочется, чтобы овощи, крупы и другие припасы сохранились свежими как можно дольше. “Рамблер” подскажет несколько необычных, но действенных способов того, как это можно сделать.

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Мука

Сама по себе мука может храниться довольно долго. Но в ней могут завестись мелкие жучки. Чтобы предотвратить их появление, в емкость с мукой следует положить небольшой кусочек фольги.

Сметана и творог

У этих молочных продуктов срок годности и в закрытом виде, как правило, довольно ограничен, а у открытой пачки еще и сокращается. Продлить срок хранения сметаны и творога можно, поставив банку с продуктом на полку холодильника в перевернутом виде. Этот трюк создает в упаковке эффект вакуума, предотвращающий размножение бактерий, а значит продукт дольше останется свежим.

Сыр

Если после застолья осталось довольно много нарезанного сыра, не спешите огорчаться, пытаться как можно скорее его использовать или утилизировать. Обмажьте кусочки сливочным маслом и отправьте в холодильник. Сыр останется свежим и не обветрится.

Огурцы

Довольно просто можно помочь огурцам остаться надолго свежими. Положите в пакет (или ящик) с овощами обычную чайную ложку. Этот нехитрый фокус позволит огурцам оставаться свежими до двух недель.

Чеснок

Чтобы чеснок радовал вас своей свежестью всю зиму и не гнил, необходимо его “раздеть”. Удалите с зубчиков шкурку, сложите их в пластиковую или стеклянную емкость и уберите на нижнюю полку холодильника.

Зелень