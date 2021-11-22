8 советов, что, где и как покупать на «черную пятницу»

26 ноября начинается «черная пятница» — традиционно самая крупная распродажа года. В 2021 она продлится три дня. Многие с нетерпением ждут скидок более 50% и заранее добавляют товары в корзину интернет-магазина. Как действительно сэкономить, а не вестись на обещанные скидки — читайте ниже.

1. Найти места для покупок

Видео дня

Заранее определите, в каких интернет-магазинах будете закупаться. Можно даже добавить в «закладки» любимые товары. Все это сэкономит драгоценное время.

2. Поставить будильник

Официально «Черная пятница» стартует в полночь. В 00:10 все выгодные предложения сметут и даже крошек не оставят. Если хотите приобрести что-то выдающееся — помните, что за вами еще очередь.

3. Составить список

А точнее два — основной и на запас. В идеале придерживаться основного списка и тратиться только на него. Второй список — та альтернатива, которую вы начнете искать, если первого варианта точно нет.

Например, все синие джинсы раскупили, остались только черные. Сначала вы осмотрите все сайты в поисках нужного цвета, а потом перейдете к альтернативе. Если нет ни того, ни того, не купите ничего — потому что и не надо.

4. Брать вещи, за ценой которой вы давно следите

Магазины за неделю до распродажи искусственно повышают цены, чтобы даже со скидкой получить выгоду. Например, на смартфон, который обычно стоит 39 тысяч, ставят ценник в 50 тысяч, но со скидкой 10%. Ощущение, что вы сэкономили, хотя на деле — только проиграли.

5. Обратить внимание на уцененные товары

Продавцы используют «черную пятницу» как повод избавиться от товаров с дефектами. И это необязательно плохо: возможно, крохотный и вообще незначительный изъян снизит цену до 90%.

При этом в описании товара обязательно должна быть пометка о том, что это за дефект и сказывается ли он на эффективности. Берите вещи с совсем незначительными недостатками: незаметными пятнами, царапинами, склонами.

6. Использовать сервисы сравнения цен

Их легко найти по первому запросу в поисковике. Упрощает задачу, если у вас крупная покупка, а стоимость на разных сайтах варьируется в десяток тысяч.

7. Ограничить бюджет

Помните, что еще и на Новый год подарки покупать, и стол собирать, и себе наряд искать. Верхняя граница поможет не набрать мелочей по 50 рублей на случай «а вдруг пригодится».

8. Осторожничать с мошенниками

В даты «Черной пятницы» мошенники активизируются, так как знают, что вы ждете смс с подтверждением от банка. Внимательно проверяйте имена и правильность ссылок, чтобы не перевести деньги не туда.

Что стоит брать

Техника;

Спортивное и сноубордисткое снаряжение;

Курсы и дополнительное образование;

Изделия из кожи и меха;

Ювелирные изделия;

Качественная летняя одежда;

Товар, скидка которого превышает 10 000 рублей.

Что не стоит брать