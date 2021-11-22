8 советов, что, где и как покупать на «черную пятницу»

26 ноября начинается «черная пятница» — традиционно самая крупная распродажа года. В 2021 она продлится три дня. Многие с нетерпением ждут скидок более 50% и заранее добавляют товары в корзину интернет-магазина. Как действительно сэкономить, а не вестись на обещанные скидки — читайте ниже.
Заранее определите, в каких интернет-магазинах будете закупаться. Можно даже добавить в «закладки» любимые товары. Все это сэкономит драгоценное время.
Официально «Черная пятница» стартует в полночь. В 00:10 все выгодные предложения сметут и даже крошек не оставят. Если хотите приобрести что-то выдающееся — помните, что за вами еще очередь.
А точнее два — основной и на запас. В идеале придерживаться основного списка и тратиться только на него. Второй список — та альтернатива, которую вы начнете искать, если первого варианта точно нет.
Например, все синие джинсы раскупили, остались только черные. Сначала вы осмотрите все сайты в поисках нужного цвета, а потом перейдете к альтернативе. Если нет ни того, ни того, не купите ничего — потому что и не надо.
Магазины за неделю до распродажи искусственно повышают цены, чтобы даже со скидкой получить выгоду. Например, на смартфон, который обычно стоит 39 тысяч, ставят ценник в 50 тысяч, но со скидкой 10%. Ощущение, что вы сэкономили, хотя на деле — только проиграли.
Продавцы используют «черную пятницу» как повод избавиться от товаров с дефектами. И это необязательно плохо: возможно, крохотный и вообще незначительный изъян снизит цену до 90%.
При этом в описании товара обязательно должна быть пометка о том, что это за дефект и сказывается ли он на эффективности. Берите вещи с совсем незначительными недостатками: незаметными пятнами, царапинами, склонами.
Их легко найти по первому запросу в поисковике. Упрощает задачу, если у вас крупная покупка, а стоимость на разных сайтах варьируется в десяток тысяч.
Помните, что еще и на Новый год подарки покупать, и стол собирать, и себе наряд искать. Верхняя граница поможет не набрать мелочей по 50 рублей на случай «а вдруг пригодится».
В даты «Черной пятницы» мошенники активизируются, так как знают, что вы ждете смс с подтверждением от банка. Внимательно проверяйте имена и правильность ссылок, чтобы не перевести деньги не туда.