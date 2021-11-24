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Форум «Наследие» объявил фестивальный день

Вечерняя Москва
1 час назад

Форум «Наследие» объявил фестивальный день
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

IV молодежный форум «Наследие» 27 ноября приглашает всех желающих на фестивальный день. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Здесь можно будет послушать лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.

Просветительская программа затронет разносторонние вопросы в сфере искусства, архитектуры и дизайна.

В рамках лектория будут раскрыты такие темы, как: «Реконструкция главного здания ГМИИ имени А. С. Пушкина», «Перенос живописи на новое основание — как один из способов ее сохранения», «Коллаж в ХХ веке. История и направления», «Традиции в современном дизайне», «Город во сне и наяву. О полевой интерпретации архитектурного пейзажа», «Интерактивная прогулка по историческому центру Москвы». А серия мастер-классов будет посвящена мировым трендам в наследии. Спикерами выступят преподаватели вузов, реставраторы, эксперты по живописи, графике и дизайну.

Завершит образовательную программу и поможет закрепить знания архитектурный и культурологический квизы.

Также в программе фестиваля — самопрезентации студенческих проектов в области сохранения наследия.

Во время трансляции участники смогут увидеть уникальное видеоинтервью-исследование, которое провели студенты факультетов Арт-бизнеса и Дизайна и рекламы Университета «Синергия» на тему «Ярмарка вакансий. Для тех, кто хочет работать с наследием».

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба форума.

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