Форум «Наследие» объявил фестивальный день

IV молодежный форум «Наследие» 27 ноября приглашает всех желающих на фестивальный день. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Здесь можно будет послушать лекции, принять участие в познавательных воркшопах и викторине.

В рамках лектория будут раскрыты такие темы, как: «Реконструкция главного здания ГМИИ имени А. С. Пушкина», «Перенос живописи на новое основание — как один из способов ее сохранения», «Коллаж в ХХ веке. История и направления», «Традиции в современном дизайне», «Город во сне и наяву. О полевой интерпретации архитектурного пейзажа», «Интерактивная прогулка по историческому центру Москвы». А серия мастер-классов будет посвящена мировым трендам в наследии. Спикерами выступят преподаватели вузов, реставраторы, эксперты по живописи, графике и дизайну.